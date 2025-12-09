As caminhadas mediadas são ações contínuas do Programa de Educação Patrimonial da SMCULT, realizadas pelo Departamento de Patrimônio Histórico (DPH). As atividades percorrem bens culturais de diferentes regiões da cidade, sempre mediadas pela equipe técnica do departamento. Ao aproximar a população dos patrimônios locais, o programa incentiva o reconhecimento das memórias coletivas e reforça a importância de sua preservação para as futuras gerações.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), promove no sábado, 13 de dezembro, às 9h, uma edição especial das caminhadas mediadas. Desta vez, o roteiro levará o público ao Centro Islâmico de Jundiaí, a Mesquita Omar Ben Abed Al Aziz, para uma visita de aproximadamente duas horas, com foco na história, na arquitetura e no entorno do espaço, que integra o patrimônio cultural e social da cidade.

Atualmente, o projeto conta com cinco roteiros fixos: pelo Espaço Expressa (antigas oficinas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro); pelo Centro Histórico; pela Vila Arens e seu passado industrial; pelas Igrejas Históricas da região central; e pela Rota Afro, que destaca locais de memória da comunidade negra jundiaiense. Além deles, as caminhadas mediadas especiais permitem explorar patrimônios culturais ou ambientais que, embora fora dos roteiros regulares, possuem relevância para a cidade, como é o caso da visita à Mesquita.

Segundo Fernando Peche, diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da SMCULT, iniciativas como esta fortalecem a relação da população com a diversidade cultural de Jundiaí. “As caminhadas especiais nos permitem apresentar à comunidade lugares que guardam histórias, identidades e tradições fundamentais para compreender quem somos enquanto cidade. Conhecer a Mesquita é também reconhecer a pluralidade que compõe o patrimônio jundiaiense”, afirma.

A participação é gratuita e aberta ao público interessado. Para se inscrever, basta preencher o formulário disponibilizado pela SMCULT neste link.