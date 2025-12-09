A iniciativa tem como objetivo valorizar entregadores e motoboys, oferecendo melhores condições de trabalho, descanso e convivência no dia a dia.

O Espaço de Apoio e Convivência dos Entregadores, conhecido como “Espaço Motoboy”, localizado no bolsão da avenida Nove de Julho, no sentido Paço Municipal, entrou na reta final de implantação. A estrutura modular de 12 metros está sendo instalada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) da Prefeitura de Jundiaí, em parceria com a Secretaria Municipal de Governo (SMGOV), por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP).

“Este projeto é um marco importante no avanço das nossas políticas de apoio aos trabalhadores que atuam diariamente nas ruas. A parceria com a iniciativa privada permitiu viabilizar um espaço moderno, funcional e pensado para atender às necessidades reais da categoria”, destacou a diretora de Parcerias e Concessões da SMGOV, Lígia Von Zuben.

Segundo o secretário interino de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, o espaço representa reconhecimento e cuidado com a categoria. “Nosso objetivo é assegurar um ambiente digno, seguro e adequado para esses profissionais, que têm papel fundamental na rotina da cidade. O Espaço Motoboy é um reconhecimento à importância dos entregadores e à necessidade de oferecer condições de trabalho mais humanas”, afirmou.

Estrutura completa

O Espaço Motoboy contará com sanitários, área de cozinha, ambiente para descanso, pontos de energia para recarga de celulares e uma área externa arborizada, equipada com mobiliário urbano.