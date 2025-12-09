Dois homens foram presos por tráfico de drogas, e mais de 850 porções de entorpecentes foram apreendidas em um ponto de tráfico no Jardim Corcovado, próximo ao Cristo Redentor, em Campo Limpo Paulista. A prisão foi realizada por policiais militares da Força Tática do 49º Batalhão de Jundiaí.

Os PMs realizavam uma operação em uma área dominada pelo tráfico de drogas e conhecida como 'favelinha', quando avistaram dois homens em atitude suspeita, carregando uma mochila.

Ambos correram entre os barracos da comunidade na tentativa de escapar da abordagem, mas foram alcançados e detidos.