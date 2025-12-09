Entre os principais problemas relatados pelos consumidores, a não entrega ou entrega com atraso (31,62%), pedidos cancelados pelo fornecedor (15,51%) e produto com defeito ou diferente do que foi comprado (11,75%).

O Procon-SP registrou 3.064 interações com consumidores em função da Black Friday, das quais 2.979 reclamações formalizadas na plataforma Procon-SP Digital. Este número representa um aumento em relação ao ano passado, quando foram registradas 2.627 interações, das quais 2.133 queixas registradas – aumento de 39,67% (reclamações formalizadas).

Entre os dias 13 e 28 de novembro deste ano, fiscais do Procon-SP realizaram a Operação Black Friday 2025, ação de monitoramento do comércio físico durante um dos maiores períodos de vendas do ano. O objetivo foi verificar o cumprimento das normas de defesa do consumidor, especialmente no que diz respeito à oferta e à clareza das informações sobre preços.

Na Capital, foram fiscalizados presencialmente 533 estabelecimentos, entre lojas de departamentos, eletroeletrônicos, vestuário, mercados e comércios diversos. Em 128 deles (24%) os fiscais identificaram algum tipo de irregularidade.

No interior e litoral, a operação ocorreu em 43 municípios. Ao todo, foram fiscalizados 316 estabelecimentos, dos quais 213 (67,4%) apresentaram problemas, número considerado elevado pelos técnicos da instituição.

Principais irregularidades