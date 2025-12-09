Com a chegada do período das chuvas de verão, a Prefeitura de Jundiaí tem intensificado as ações preventivas do programa “Operação Contra Enchentes”. Nesta semana, os trabalhos se concentram nas regiões Leste e Central da cidade.

O programa, executado pelas equipes dos Departamentos de Infraestrutura Urbana e Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), visa garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem pluvial, essencial para evitar transtornos causados por temporais.

Serviços de limpeza e manutenção:

- Limpeza de bocas de lobo;

- Desobstrução por hidrojateamento de galerias;

- Limpeza e desobstrução de canaletas;

- Desassoreamento de córregos e rios.