Com a chegada do período das chuvas de verão, a Prefeitura de Jundiaí tem intensificado as ações preventivas do programa “Operação Contra Enchentes”. Nesta semana, os trabalhos se concentram nas regiões Leste e Central da cidade.
O programa, executado pelas equipes dos Departamentos de Infraestrutura Urbana e Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), visa garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem pluvial, essencial para evitar transtornos causados por temporais.
Serviços de limpeza e manutenção:
- Limpeza de bocas de lobo;
- Desobstrução por hidrojateamento de galerias;
- Limpeza e desobstrução de canaletas;
- Desassoreamento de córregos e rios.
O secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra, ressaltou a importância das intervenções. “É fundamental que a prefeitura realize permanentemente os serviços de prevenção. O objetivo principal é mitigar os alagamentos e outras ocorrências causadas pelas fortes chuvas”, explicou.
Cronograma:
A escolha das regiões Leste e Central para esta semana segue o cronograma de manutenção preventiva elaborado pela prefeitura. Além das ações programadas da “Operação Contra Enchentes”, a Smisp mantém equipes para atender às demandas do serviço 156.