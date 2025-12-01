Pela primeira vez em Jundiaí, o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), a Vigilância Sanitária (VISA), a Vigilância Epidemiológica (VE), a Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) e a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), também conhecida por Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), estiveram reunidos no 1º Encontro de Integração entre Vigilâncias, que foi promovido pela Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) de Jundiaí, órgão vinculado à Secretaria de Promoção da Saúde

Dividido em duas datas, o evento reuniu técnicos, profissionais e representantes de cada serviço. “O objetivo é que todos os servidores que fazem parte da DVS de Jundiaí conheçam o papel de cada divisão no município, porque cada profissional que trabalha dentro desses serviços faz parte de um todo. E promover esse encontro, que é inédito, é muito importante até mesmo para fortalecer essa integração, que tem como foco o bom atendimento à nossa cidade”, salienta a diretora da DVS, Flávia Pagliarde Cerezer.

Gabriela Souza Antunes, gerente do CEREST, que também participou do processo de construção do evento, destacou a importância do encontro. “Mesmo que muitas vezes o munícipe não saiba, os serviços de Vigilância sempre precisam um do outro. Uma única demanda pode envolver mais de uma divisão, e essa integração faz toda a diferença para entregar um atendimento de qualidade.”