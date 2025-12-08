Uma manhã de troca, conexão e muito aprendizado marcou o evento do “Zero ao Sólido”, realizado no auditório do Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí.
O encontro, organizado pelos alunos do curso “Eventos: Planejar, Executar e Empreender”, promovido pelo programa CULTSP PRO com o apoio do Funss, fez parte do trabalho de conclusão da qualificação e contou com uma programação de palestras, roda de conversa e muito networking.
Para a presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli, mais do que um evento sobre empreendedorismo, é a prova de que grandes ideias começam assim: com coragem, com orientação e, acima de tudo, com oportunidade. “No Fundo Social, nosso compromisso é ensinar a pescar, oferecer ferramentas reais e possibilidades que geram emprego, renda e autonomia. Acreditamos profundamente na força transformadora do aprendizado e no impacto que a qualificação tem na vida das pessoas e, este evento, produzido pelos próprios alunos, é a prova disso”, afirma.
Representando a CULTSP PRO, Monique Duarte destacou a oportunidade de os alunos colocarem em prática tudo que aprenderam ao longo do curso. “Durante as aulas, eles desenvolveram a ideia e concretizaram, de fato, o conhecimento adquirido, entregando um evento que foi um sucesso”, pontua.
Quem participou, aprovou: Carlos Vilares, engenheiro mecânico, elogiou a organização, a recepção e a escolha do local. “Cada detalhe fez a diferença para ser um evento de excelência”, diz, destacando a importância, também, dos temas debatidos na palestra e na roda de conversa. “Para quem quer empreender, é fundamental entender a base, como um plano de negócios, por exemplo”.
O evento
Voltado para quem deseja empreender, ampliar conexões ou encontrar inspiração em histórias e experiências do mundo dos negócios, “Do Zero ao Sólido” contou com uma palestra do Sebrae com a analista de negócios Eloísa Xavier Couto e uma Roda de Conversa conduzida por Natasha Almeida, da ACE Jundiaí e empreendedores da região.