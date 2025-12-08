Uma manhã de troca, conexão e muito aprendizado marcou o evento do “Zero ao Sólido”, realizado no auditório do Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí.

O encontro, organizado pelos alunos do curso “Eventos: Planejar, Executar e Empreender”, promovido pelo programa CULTSP PRO com o apoio do Funss, fez parte do trabalho de conclusão da qualificação e contou com uma programação de palestras, roda de conversa e muito networking.

Para a presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli, mais do que um evento sobre empreendedorismo, é a prova de que grandes ideias começam assim: com coragem, com orientação e, acima de tudo, com oportunidade. “No Fundo Social, nosso compromisso é ensinar a pescar, oferecer ferramentas reais e possibilidades que geram emprego, renda e autonomia. Acreditamos profundamente na força transformadora do aprendizado e no impacto que a qualificação tem na vida das pessoas e, este evento, produzido pelos próprios alunos, é a prova disso”, afirma.