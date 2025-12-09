O cenário da tradicional Galeria Bocchino, fundada em 1960, conhecida pelo movimento intenso de pedestres no Centro e presente no coração de todos os jundiaienses, deu lugar à escuridão, cinzas e um forte cheiro de fumaça. Após o incêndio ocorrido na madrugada de domingo (7), o local foi interditado pela Defesa Civil por tempo indeterminado.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, coronel João Osório Gimenez Germano, as chamas tiveram início na sorveteria instalada no interior da galeria, mas as causas ainda são investigadas pela Polícia Técnico-Científica, que deve concluir o laudo em até 30 dias.

Segundo antecipou o coronel Gimenez ao Jornal de Jundiaí, não houve danos estruturais ao prédio que estava vazio no momento do incêndio. “Os proprietários deverão fazer a recomposição de todo o sistema elétrico e hidráulico afetados pelas chamas, fumaça e calor”, explica.