O cenário da tradicional Galeria Bocchino, fundada em 1960, conhecida pelo movimento intenso de pedestres no Centro e presente no coração de todos os jundiaienses, deu lugar à escuridão, cinzas e um forte cheiro de fumaça. Após o incêndio ocorrido na madrugada de domingo (7), o local foi interditado pela Defesa Civil por tempo indeterminado.
Segundo o coordenador da Defesa Civil, coronel João Osório Gimenez Germano, as chamas tiveram início na sorveteria instalada no interior da galeria, mas as causas ainda são investigadas pela Polícia Técnico-Científica, que deve concluir o laudo em até 30 dias.
Segundo antecipou o coronel Gimenez ao Jornal de Jundiaí, não houve danos estruturais ao prédio que estava vazio no momento do incêndio. “Os proprietários deverão fazer a recomposição de todo o sistema elétrico e hidráulico afetados pelas chamas, fumaça e calor”, explica.
O complexo contava com 13 boxes comerciais, mas apenas seis estavam em funcionamento. Nos quatro pavimentos superiores, não houve qualquer dano. Nesta segunda-feira (8), a frente da galeria atraiu a atenção de curiosos e antigos frequentadores que observaram com pesar a destruição parcial do espaço.
Aos 78 anos, Maria Rita de Araújo, moradora da Ponte São João, lamentou a destruição do espaço. Cliente fiel de uma loja de artigos religiosos, ela relembrou sua ligação afetiva com o local. “Eu sempre passei por aqui. Comprava camisetas e bíblias ali. Ver essa situação e não poder fazer nada dá uma tristeza enorme”, disse Maria Rita.
Entenda
O incêndio começou por volta das 3h de domingo e mobilizou rapidamente equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil que atuaram de forma integrada para controlar o fogo e evitar que ele se espalhasse para construções vizinhas. Em nota, a Prefeitura informou que seguirá acompanhando o caso e prestará o suporte necessário aos ocupantes da galeria.