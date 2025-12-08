Com o objetivo de acolher, temporariamente, pessoas que precisam deixar suas residências por conta de emergências ou calamidades climáticas, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) inaugurou nesta segunda-feira (8) a “Casa da Família”. O novo equipamento socioassistencial integra a política pública na proteção imediata, segurança e dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade.

Localizada no Anhangabaú, a ‘Casa Família’ conta com quatro cômodos, sendo sala, dois quartos e cozinha, todos ambientados para funcionar como um lar temporário. Com capacidade para receber até duas famílias simultaneamente, totalizando até oito pessoas, o abrigo opera exclusivamente mediante indicação da Defesa Civil, responsável por avaliar o risco e acionar a SMADS para o encaminhamento técnico-social. As famílias podem permanecer no local por até sete dias, período em que recebem atendimento psicossocial e acompanhamento das equipes da assistência social.

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Gustavo Martinelli destacou o cuidado aplicado ao novo serviço. A iniciativa reforça o compromisso do município com políticas humanizadas de proteção social. “Aqui abrigaremos pessoas que passam por momentos difíceis, com perda de bens e perda do teto. Por isso, pensamos em cada detalhe para que esse seja um espaço que cada um que precise seja acolhido com muito amor”, afirmou.