Com o objetivo de acolher, temporariamente, pessoas que precisam deixar suas residências por conta de emergências ou calamidades climáticas, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) inaugurou nesta segunda-feira (8) a “Casa da Família”. O novo equipamento socioassistencial integra a política pública na proteção imediata, segurança e dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade.
Localizada no Anhangabaú, a ‘Casa Família’ conta com quatro cômodos, sendo sala, dois quartos e cozinha, todos ambientados para funcionar como um lar temporário. Com capacidade para receber até duas famílias simultaneamente, totalizando até oito pessoas, o abrigo opera exclusivamente mediante indicação da Defesa Civil, responsável por avaliar o risco e acionar a SMADS para o encaminhamento técnico-social. As famílias podem permanecer no local por até sete dias, período em que recebem atendimento psicossocial e acompanhamento das equipes da assistência social.
Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Gustavo Martinelli destacou o cuidado aplicado ao novo serviço. A iniciativa reforça o compromisso do município com políticas humanizadas de proteção social. “Aqui abrigaremos pessoas que passam por momentos difíceis, com perda de bens e perda do teto. Por isso, pensamos em cada detalhe para que esse seja um espaço que cada um que precise seja acolhido com muito amor”, afirmou.
Espaço conta com dois quartos, uma sala e uma cozinha e pode acolher até 8 pessoas simultaneamente
O atendimento oferecido na unidade, inclui acolhimento imediato, suporte emocional, escuta qualificada, acompanhamento técnico, acesso à rede socioassistencial e apoio para obtenção de documentação, benefícios e materiais emergenciais. As equipes também articulam serviços de outras políticas públicas, como saúde, habitação e educação, além de orientar as famílias na reorganização da rotina e no retorno seguro ao domicílio.
A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, ressaltou a importância do novo equipamento diante dos cenários climáticos cada vez mais desafiadores. “Entregamos um equipamento que a cidade não tinha, em um momento em que é cada vez mais necessário devido ao aumento recorrente das chuvas. Um equipamento humanizado, com jeito de casa, para que as pessoas acolhidas se sintam, de fato, em um lar”, destacou.