A magia do Natal já começou a transformar Jundiaí, e duas grandes paradas natalinas integram a programação oficial do Natal Luz 2025, levando encantamento para diferentes regiões da cidade durante o mês de dezembro. A mesma parada será apresentada em duas datas e locais diferentes, ampliando o alcance do evento; o Centro recebe a atração no sábado (13), das 19h às 20h30 e o Novo Horizonte no domingo (14), das 18h às 19h30.
O Natal Encantado de Jundiaí traz à cidade um espetáculo de rua de grande complexidade técnica e artística, conduzido pelo Grupo Claque, reconhecido por suas produções cênicas de grande escala ao longo de mais de 20 anos de atuação. Além disso, mais de 40 artistas jundiaienses também farão parte da parada.
VEJA MAIS:
Além da grandiosidade artística, um dos destaques será o primeiro Papai Noel surdo, que se comunicará em Libras. Para o prefeito Gustavo Martinelli, as paradas de Natal são momentos muito especiais para a cidade. "Elas fortalecem o espírito de união, levam cultura e encantamento para diferentes regiões e aproximam ainda mais as famílias jundiaienses. É uma alegria ver Jundiaí celebrando o Natal com inclusão, qualidade e participação de todos”.
Neste dia, para que todos possam aproveitar, inclusive os comerciantes, os food trucks do Centro e o funcionarão com horário estendido, até às 21h.
Mais parada
Outra atração aguardada da programação do Natal Luz é a Parada Natalina no Centro, realizada no dia 18 de dezembro, às 19h, com saída na Rua do Rosário e finalização na Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça do Coreto).
Promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Jundiaí), em parceria com o Sincomercio Jundiaí e Região e apoio cultural do Sesc Jundiaí, a parada conta com música, personagens natalinos, luzes e alegria, convidando as famílias a celebrarem juntas o espírito do Natal. A Parada Natalina CDL é gratuita e aberta ao público.