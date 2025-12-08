A magia do Natal já começou a transformar Jundiaí, e duas grandes paradas natalinas integram a programação oficial do Natal Luz 2025, levando encantamento para diferentes regiões da cidade durante o mês de dezembro. A mesma parada será apresentada em duas datas e locais diferentes, ampliando o alcance do evento; o Centro recebe a atração no sábado (13), das 19h às 20h30 e o Novo Horizonte no domingo (14), das 18h às 19h30.

O Natal Encantado de Jundiaí traz à cidade um espetáculo de rua de grande complexidade técnica e artística, conduzido pelo Grupo Claque, reconhecido por suas produções cênicas de grande escala ao longo de mais de 20 anos de atuação. Além disso, mais de 40 artistas jundiaienses também farão parte da parada.

