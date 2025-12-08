Com foco no desenvolvimento urbano e no futuro da cidade, Jundiaí sediou recentemente o Fórum Anual de Avaliação do Plano Diretor e realizou a eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Política Territorial (CMPT) para o mandato 2025-2028.
Previsto na Lei nº 9.321/2019, o Fórum de Avaliação é organizado anualmente pelo CMPT, com apoio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA). Aberto ao público, ele tem como principal objetivo analisar o funcionamento do Plano Diretor e identificar ajustes necessários tanto no próprio plano quanto no Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. As contribuições levantadas servem de subsídio para a elaboração da LDO e da LOA do ano seguinte.
O secretário da SMPUMA, Marco Antonio Bedin, destacou que a cidade está sempre mudando, e o Plano Diretor precisa acompanhar essa dinâmica. “O Fórum é um espaço de escuta, onde poder público, iniciativa privada, academia, Legislativo e população podem trazer contribuições para aperfeiçoar o planejamento. Esse processo garante transparência e participação real na construção de propostas”, afirmou.
Para a diretora do Departamento de Urbanismo da SMPUMA, Viviane Galiano, o encontro é o momento ideal para avaliar se o Plano Diretor tem cumprido seu papel: garantir uma cidade equilibrada, sustentável e com qualidade de vida. “Se houver necessidade de atualização do Plano Diretor, isso inicia um novo ciclo de estudos técnicos e audiências públicas antes de qualquer mudança”, detalhou.
O presidente do CMPT, Daniel Motta, reforçou: “O plano é um projeto de cidade. Precisamos acompanhar indicadores, dados e resultados para saber se estamos chegando onde planejamos”, explicou. Ele também destacou a composição tripartite do Conselho, com representantes do poder público, da sociedade civil organizada e de moradores das regiões urbanas e rurais. “A cidade é construída pelas pessoas. Quanto mais gente envolvida, mais plural e justa é a visão sobre o território”, afirmou.
Entre os participantes estava Vanessa Azoni Vetrenka, moradora da zona rural, que destacou a importância de espaços onde munícipes podem apresentar suas preocupações. “É uma oportunidade importante tanto para questões pessoais quanto coletivas. No meu caso, vim entender melhor temas que afetam a área rural e acabei conhecendo o fórum ao buscar informações sobre essas situações”, contou.
A munícipe Vanessa Azoni Vetrenka fala sobre a importância da participação cidadã
Eleição do novo Conselho
No dia 29 de novembro o Paço Municipal recebeu a eleição dos novos representantes da sociedade civil para o CMPT, que terão mandato entre 2025 e 2028. O Conselho é formado por 36 membros titulares e seus suplentes, divididos da seguinte forma:
12 representantes dos moradores, contemplando as cinco regiões urbanas e as zonas rurais Norte e Sul;
12 representantes de entidades da sociedade civil organizada;
12 representantes do poder público (não eleitos).
Os novos conselheiros eleitos terão papel fundamental no acompanhamento e na análise de projetos, propostas de lei e ações relacionadas ao uso do solo e ao desenvolvimento urbano de Jundiaí.