Previsto na Lei nº 9.321/2019, o Fórum de Avaliação é organizado anualmente pelo CMPT, com apoio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA). Aberto ao público, ele tem como principal objetivo analisar o funcionamento do Plano Diretor e identificar ajustes necessários tanto no próprio plano quanto no Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. As contribuições levantadas servem de subsídio para a elaboração da LDO e da LOA do ano seguinte.

Com foco no desenvolvimento urbano e no futuro da cidade, Jundiaí sediou recentemente o Fórum Anual de Avaliação do Plano Diretor e realizou a eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Política Territorial (CMPT) para o mandato 2025-2028.

O secretário da SMPUMA, Marco Antonio Bedin, destacou que a cidade está sempre mudando, e o Plano Diretor precisa acompanhar essa dinâmica. “O Fórum é um espaço de escuta, onde poder público, iniciativa privada, academia, Legislativo e população podem trazer contribuições para aperfeiçoar o planejamento. Esse processo garante transparência e participação real na construção de propostas”, afirmou.

Para a diretora do Departamento de Urbanismo da SMPUMA, Viviane Galiano, o encontro é o momento ideal para avaliar se o Plano Diretor tem cumprido seu papel: garantir uma cidade equilibrada, sustentável e com qualidade de vida. “Se houver necessidade de atualização do Plano Diretor, isso inicia um novo ciclo de estudos técnicos e audiências públicas antes de qualquer mudança”, detalhou.

O presidente do CMPT, Daniel Motta, reforçou: “O plano é um projeto de cidade. Precisamos acompanhar indicadores, dados e resultados para saber se estamos chegando onde planejamos”, explicou. Ele também destacou a composição tripartite do Conselho, com representantes do poder público, da sociedade civil organizada e de moradores das regiões urbanas e rurais. “A cidade é construída pelas pessoas. Quanto mais gente envolvida, mais plural e justa é a visão sobre o território”, afirmou.