08 de dezembro de 2025
PLANEJAMENTO URBANO

Jundiaí analisa Plano Diretor e renova o Conselho Territorial

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMJ
Fórum Anual de Avaliação do Plano Diretor foi realizado no plenário da Câmara
Fórum Anual de Avaliação do Plano Diretor foi realizado no plenário da Câmara

Com foco no desenvolvimento urbano e no futuro da cidade, Jundiaí sediou recentemente o Fórum Anual de Avaliação do Plano Diretor e realizou a eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Política Territorial (CMPT) para o mandato 2025-2028.

Previsto na Lei nº 9.321/2019, o Fórum de Avaliação é organizado anualmente pelo CMPT, com apoio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA). Aberto ao público, ele tem como principal objetivo analisar o funcionamento do Plano Diretor e identificar ajustes necessários tanto no próprio plano quanto no Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. As contribuições levantadas servem de subsídio para a elaboração da LDO e da LOA do ano seguinte.

O secretário da SMPUMA, Marco Antonio Bedin, destacou que a cidade está sempre mudando, e o Plano Diretor precisa acompanhar essa dinâmica. “O Fórum é um espaço de escuta, onde poder público, iniciativa privada, academia, Legislativo e população podem trazer contribuições para aperfeiçoar o planejamento. Esse processo garante transparência e participação real na construção de propostas”, afirmou.

Para a diretora do Departamento de Urbanismo da SMPUMA, Viviane Galiano, o encontro é o momento ideal para avaliar se o Plano Diretor tem cumprido seu papel: garantir uma cidade equilibrada, sustentável e com qualidade de vida. “Se houver necessidade de atualização do Plano Diretor, isso inicia um novo ciclo de estudos técnicos e audiências públicas antes de qualquer mudança”, detalhou.

O presidente do CMPT, Daniel Motta, reforçou: “O plano é um projeto de cidade. Precisamos acompanhar indicadores, dados e resultados para saber se estamos chegando onde planejamos”, explicou. Ele também destacou a composição tripartite do Conselho, com representantes do poder público, da sociedade civil organizada e de moradores das regiões urbanas e rurais. “A cidade é construída pelas pessoas. Quanto mais gente envolvida, mais plural e justa é a visão sobre o território”, afirmou.

Entre os participantes estava Vanessa Azoni Vetrenka, moradora da zona rural, que destacou a importância de espaços onde munícipes podem apresentar suas preocupações. “É uma oportunidade importante tanto para questões pessoais quanto coletivas. No meu caso, vim entender melhor temas que afetam a área rural e acabei conhecendo o fórum ao buscar informações sobre essas situações”, contou.

A munícipe Vanessa Azoni Vetrenka fala sobre a importância da participação cidadã

Eleição do novo Conselho

No dia 29 de novembro o Paço Municipal recebeu a eleição dos novos representantes da sociedade civil para o CMPT, que terão mandato entre 2025 e 2028. O Conselho é formado por 36 membros titulares e seus suplentes, divididos da seguinte forma:

12 representantes dos moradores, contemplando as cinco regiões urbanas e as zonas rurais Norte e Sul;
12 representantes de entidades da sociedade civil organizada;
12 representantes do poder público (não eleitos).

Os novos conselheiros eleitos terão papel fundamental no acompanhamento e na análise de projetos, propostas de lei e ações relacionadas ao uso do solo e ao desenvolvimento urbano de Jundiaí.

