A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Finanças, realizou uma reunião com representantes da Associação Cont., que congrega empresas de contabilidade de Jundiaí e região, e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O encontro teve como objetivo alinhar ações para a simplificação e agilização dos processos de licenciamento de atividades econômicas no município.
A iniciativa integra a agenda de modernização administrativa conduzida pela gestão Gustavo Martinelli, com foco na eficiência, inovação e acolhimento ao empreendedor. Durante a reunião, foram identificados desafios vivenciados na abertura de CNPJ e analisadas sugestões apresentadas pelas empresas de contabilidade.
A Associação Cont. trouxe contribuições técnicas e apontou as principais dificuldades enfrentadas pelo setor. O Sebrae, por sua vez, reforçou seu apoio à prefeitura na revisão de processos, compartilhamento de boas práticas e apresentação de cases de sucesso de outros municípios.
O secretário municipal de Finanças, Lucas Marques Lusvarghi, destacou a importância do trabalho conjunto para aperfeiçoar os fluxos internos e ampliar a segurança jurídica dos procedimentos. “Estamos acolhendo as contribuições da Cont. e contando com o apoio técnico do Sebare para construir soluções práticas, rápidas e juridicamente seguras. Nosso objetivo é dar previsibilidade, simplificar fluxos e melhorar o atendimento, para que abrir e operar uma empresa em Jundiaí seja cada vez mais fácil”, afirmou.
Entre os temas discutidos no encontro, destacam-se:
- celeridade em procedimentos para atividades de baixo risco;
- benefícios previstos no Código Tributário para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP);
- possibilidade de inscrição provisória conforme a legislação;
- harmonização de entendimentos e capacitação das equipes, com foco em atendimento ágil, qualificado e humanizado.
A agenda de melhorias inclui a revisão de processos internos, análise de ajustes no Código Tributário e em decretos, ampliação da automatização de procedimentos e oferta de capacitações aos servidores. As ações buscam reduzir burocracias, agilizar a abertura de empresas e garantir um ambiente mais simples, eficiente e acolhedor para quem deseja empreender na cidade.