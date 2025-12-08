A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Finanças, realizou uma reunião com representantes da Associação Cont., que congrega empresas de contabilidade de Jundiaí e região, e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O encontro teve como objetivo alinhar ações para a simplificação e agilização dos processos de licenciamento de atividades econômicas no município.

A iniciativa integra a agenda de modernização administrativa conduzida pela gestão Gustavo Martinelli, com foco na eficiência, inovação e acolhimento ao empreendedor. Durante a reunião, foram identificados desafios vivenciados na abertura de CNPJ e analisadas sugestões apresentadas pelas empresas de contabilidade.

A Associação Cont. trouxe contribuições técnicas e apontou as principais dificuldades enfrentadas pelo setor. O Sebrae, por sua vez, reforçou seu apoio à prefeitura na revisão de processos, compartilhamento de boas práticas e apresentação de cases de sucesso de outros municípios.