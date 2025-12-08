08 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
DESBUROCRATIZAÇÃO

Jundiaí fortalece diálogo com empresas de contabilidade e Sebrae

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O encontro teve como objetivo alinhar ações para a simplificação e agilização dos processos de licenciamento de atividades
O encontro teve como objetivo alinhar ações para a simplificação e agilização dos processos de licenciamento de atividades

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Finanças, realizou uma reunião com representantes da Associação Cont., que congrega empresas de contabilidade de Jundiaí e região, e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O encontro teve como objetivo alinhar ações para a simplificação e agilização dos processos de licenciamento de atividades econômicas no município.

A iniciativa integra a agenda de modernização administrativa conduzida pela gestão Gustavo Martinelli, com foco na eficiência, inovação e acolhimento ao empreendedor. Durante a reunião, foram identificados desafios vivenciados na abertura de CNPJ e analisadas sugestões apresentadas pelas empresas de contabilidade.

A Associação Cont. trouxe contribuições técnicas e apontou as principais dificuldades enfrentadas pelo setor. O Sebrae, por sua vez, reforçou seu apoio à prefeitura na revisão de processos, compartilhamento de boas práticas e apresentação de cases de sucesso de outros municípios.

O secretário municipal de Finanças, Lucas Marques Lusvarghi, destacou a importância do trabalho conjunto para aperfeiçoar os fluxos internos e ampliar a segurança jurídica dos procedimentos. “Estamos acolhendo as contribuições da Cont. e contando com o apoio técnico do Sebare para construir soluções práticas, rápidas e juridicamente seguras. Nosso objetivo é dar previsibilidade, simplificar fluxos e melhorar o atendimento, para que abrir e operar uma empresa em Jundiaí seja cada vez mais fácil”, afirmou.

Entre os temas discutidos no encontro, destacam-se:

  • celeridade em procedimentos para atividades de baixo risco;
  • benefícios previstos no Código Tributário para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP);
  • possibilidade de inscrição provisória conforme a legislação;
  • harmonização de entendimentos e capacitação das equipes, com foco em atendimento ágil, qualificado e humanizado.

A agenda de melhorias inclui a revisão de processos internos, análise de ajustes no Código Tributário e em decretos, ampliação da automatização de procedimentos e oferta de capacitações aos servidores. As ações buscam reduzir burocracias, agilizar a abertura de empresas e garantir um ambiente mais simples, eficiente e acolhedor para quem deseja empreender na cidade.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários