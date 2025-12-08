A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) promove nesta semana mais uma edição do Cidadania Itinerante, programa que leva unidades móveis com equipe especializada para oferecer serviços gratuitos como emissão de documentos, orientação jurídica, inclusão digital e acesso a direitos básicos. E um dos municípios onde haverá ação nesta semana é Várzea Paulista.

Os serviços serão oferecidos na terça (9), quarta (10) e quinta-feira (11), das 9h às 17h, na avenida Paraibuna, 375 – Jardim América. Serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada, com término até uma hora antes do fim do expediente.



Entre os serviços disponíveis, estão: