A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) promove nesta semana mais uma edição do Cidadania Itinerante, programa que leva unidades móveis com equipe especializada para oferecer serviços gratuitos como emissão de documentos, orientação jurídica, inclusão digital e acesso a direitos básicos. E um dos municípios onde haverá ação nesta semana é Várzea Paulista.
Os serviços serão oferecidos na terça (9), quarta (10) e quinta-feira (11), das 9h às 17h, na avenida Paraibuna, 375 – Jardim América. Serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada, com término até uma hora antes do fim do expediente.
Entre os serviços disponíveis, estão:
- Agendamento de 1ª e 2ª via de RG;
- Agendamento de 2ª via de CNH;
- Agendamento na Receita Federal;
- Atestado de antecedentes criminais;
- Baixar Carteira de Trabalho Digital no celular;
- Consulta Serasa;
- Criação de conta Gov.br;
- Elaboração de currículo;
- Emissão 2ª via de CPF e título de eleitor;
- Emissão de 2ª via de contas (água e luz);
- Encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC;
- Entrada no seguro-desemprego;
- Orientações com Procon e Defensoria Pública;
- Orientações migratórias com a Organização Internacional para as Migrações (OIM);
- Recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero e de intolerância religiosa;
- Registro de boletim de ocorrência;
- Solicitação de 2ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito;
- Orientações sobre a plataforma Trampolim.