O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para os cargos de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) e para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM). Ao todo, no Brasil, são 9,5 mil vagas. Em Jundiaí, há 11 postos disponíveis para a contratação, que acontece em caráter temporário por um ano, com renovação condicionada a uma avaliação mensal e a necessidade do trabalho, por no máximo 3 anos.

Para Jundiaí, a divisão ocorre da seguinte forma:

Cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade

Vagas para Agência Jundiaí: 1

Remuneração: R$ 3.379

Benefícios: auxílio alimentação no valor de R$ 1.175; auxílio transporte; auxílio pré-escolar; férias proporcionais; e 13º salário proporcional

Prova: a data provável de 22 de fevereiro de 2026, das 14h às 17h

Requisitos: possuir Ensino Médio completo; apresentar Carteira Nacional de Habilitação - CNH, definitiva ou provisória, no mínimo categoria B e cumprir os demais requisitos legais

Vagas para Agência Jundiaí: 10

Remuneração: R$ 2.676,24

Benefícios: auxílio alimentação no valor de R$ 1.175; auxílio transporte; auxílio pré-escolar; férias proporcionais; e 13º salário proporcional

Prova: a data provável de 22 de fevereiro de 2026, das 8h às 11h

Requisitos: possuir Ensino Médio completo e cumprir os demais requisitos legais

Interessados poderão se inscrever para os dois cargos, pois as provas são em turnos diferentes. A inscrição custa R$ 38,50 – para ambos os cargos – e vão até o dia 11 de dezembro. Mais informações estão disponíveis no edital, neste link.