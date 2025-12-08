O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para os cargos de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) e para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM). Ao todo, no Brasil, são 9,5 mil vagas. Em Jundiaí, há 11 postos disponíveis para a contratação, que acontece em caráter temporário por um ano, com renovação condicionada a uma avaliação mensal e a necessidade do trabalho, por no máximo 3 anos.
Para Jundiaí, a divisão ocorre da seguinte forma:
- Cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade
Vagas para Agência Jundiaí: 1
Remuneração: R$ 3.379
Benefícios: auxílio alimentação no valor de R$ 1.175; auxílio transporte; auxílio pré-escolar; férias proporcionais; e 13º salário proporcional
Prova: a data provável de 22 de fevereiro de 2026, das 14h às 17h
Requisitos: possuir Ensino Médio completo; apresentar Carteira Nacional de Habilitação - CNH, definitiva ou provisória, no mínimo categoria B e cumprir os demais requisitos legais
- Cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento
Vagas para Agência Jundiaí: 10
Remuneração: R$ 2.676,24
Benefícios: auxílio alimentação no valor de R$ 1.175; auxílio transporte; auxílio pré-escolar; férias proporcionais; e 13º salário proporcional
Prova: a data provável de 22 de fevereiro de 2026, das 8h às 11h
Requisitos: possuir Ensino Médio completo e cumprir os demais requisitos legais
Interessados poderão se inscrever para os dois cargos, pois as provas são em turnos diferentes. A inscrição custa R$ 38,50 – para ambos os cargos – e vão até o dia 11 de dezembro. Mais informações estão disponíveis no edital, neste link.