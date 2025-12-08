Competição amadora para profissionais que fazem do caminhão o seu meio de vida, a Gincana do Caminhoneiro tem como principal desafio a prova de slalom, onde, num percurso demarcado com cones, os participantes têm que ziguezaguear entre eles, num equilíbrio perfeito entre velocidade e precisão. Um erro custa tempo e penalidades são acrescentadas a cada cone derrubado. Em cada etapa, as voltas foram acompanhadas por uma dupla de cronometristas da Chronosat, homologada pela Confederação Brasileira de Automobilismo, garantindo precisão na casa dos milésimos de segundos com auxílio de fotocélulas.

Depois de cruzar as estradas brasileiras e fazer com que uma legião de transportadores rodoviários de carga mostrasse suas habilidades ao volante, a 31ª temporada da Gincana do Caminhoneiro entra na reta decisiva. A grande final do maior evento itinerante das rodovias acontecerá no dia 14 de dezembro, no Posto Graal 56, em Jundiaí, reunindo os 18 caminhoneiros classificados em uma das seis etapas da edição, num verdadeiro show de destreza e adrenalina. Jundiaí tem um representante na disputa.

E para chegar até o grande dia, os caminhoneiros finalistas aceleraram em uma das etapas da GDC realizadas nas cidades de Campo Largo/PR, Luís Eduardo Magalhães/BA, Feira de Santana/BA, Aparecida de Goiânia/GO, Rondonópolis/MT e Jundiaí/SP. Os três caminhoneiros que cravaram os menores tempo de cada etapa, conquistaram vaga para a grande final. Independentemente da colocação que tiveram na etapa classificatória, todos terão a mesma condição de igualdade na finalíssima, numa disputa limpa e emocionante.

Ao longo do dia 14 de dezembro, serão realizadas várias tomadas de tempo, com eliminatória, oitavas e quartas de final, semifinal e o grande duelo dos dois finalistas do dia, quando será a hora de saber quem levará para casa o grande prêmio da temporada: um caminhão Accelo zero km.

“A Gincana tem um diferencial que a torna única no país: é uma competição amadora. Não são pilotos profissionais. São caminhoneiros que lidam com carga, estrada, prazos e quilometragem pesada. Gente que aprendeu na prática, no dia a dia. E justamente por isso, o desafio da final carrega um peso emocional enorme”, revela Patryck Furtado, coordenador do evento, que conta com patrocínio da Mercedes-Benz, além do apoio do Consórcio Mercedes-Benz, Banco Mercedes-Benz, SelecTrucks, Molas Fabrini, Dunlop Pneus e Filtros Tecfil.