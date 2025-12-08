O fim da tarde de domingo (7) foi marcado pela chuva em Jundiaí. Diversos bairros da cidade tiveram ocorrências relacionadas à tempestade de caiu na cidade e também na região. Houve ocorrências de alagamentos e danos a residências, por conta do alto volume de água e da ventania, principalmente na região Oeste de Jundiaí. As características foram de chuva de verão, intensa e rápida.

Para esta semana, no entanto, deve haver mais chuva na cidade. A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que nesta segunda-feira (8) ainda pode chover, mas não com intensidade, e as temperaturas permanecem altas, entre 20°C e 29°C. Na terça-feira (9) a chuva volta mais forte e há previsão de pancadas isoladas com trovoadas. As máximas caem e a temperatura deve ficar entre 18ºC e 22°C.

Na quarta-feira (10), apesar da presença de nuvens, não há previsão para chuva e os termômetros vão variar de 18°C a 25°C. Na quinta (11), esquentará mais um pouco e a máxima vai a 27°C, com possibilidade de chuva isolada. Na sexta-feira (12) também há possibilidade de chuva isolada e a temperatura deve ficar entre 17°C e 26°C.