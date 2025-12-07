O Governo de São Paulo assinou no início deste mês um protocolo de operação com duas organizações não-governamentais, que irão reforçar os trabalhos da Defesa Civil de São Paulo como voluntários em períodos de crise e eventos climáticos intensos.

Uma delas é a Associação Hatzalah do Brasil, um serviço de ambulâncias que funciona 24h por dia em São Paulo e é composto por socorristas voluntários treinados. A organização original foi criada em Nova Iorque e opera no Brasil desde 2012, atendendo a comunidade judaica. O serviço será acionado sempre que houver uma situação que demande alto grau de atendimento emergencial.

Outro grupo de voluntários que passa a reforçar as equipes da Defesa Civil e pode ser acionado em períodos com alta demanda por colaboradores é a Associação Nikkey do Brasil, que deve operar em situações de apoio a operações de campo, incluindo atuação em ações de desastres, sempre que necessário.