O Governo de São Paulo assinou no início deste mês um protocolo de operação com duas organizações não-governamentais, que irão reforçar os trabalhos da Defesa Civil de São Paulo como voluntários em períodos de crise e eventos climáticos intensos.
Uma delas é a Associação Hatzalah do Brasil, um serviço de ambulâncias que funciona 24h por dia em São Paulo e é composto por socorristas voluntários treinados. A organização original foi criada em Nova Iorque e opera no Brasil desde 2012, atendendo a comunidade judaica. O serviço será acionado sempre que houver uma situação que demande alto grau de atendimento emergencial.
Outro grupo de voluntários que passa a reforçar as equipes da Defesa Civil e pode ser acionado em períodos com alta demanda por colaboradores é a Associação Nikkey do Brasil, que deve operar em situações de apoio a operações de campo, incluindo atuação em ações de desastres, sempre que necessário.
“A parceria com associações voluntárias amplia nossa força de atuação e leva ajuda mais rápida às famílias, mostrando como a união faz diferença na proteção de vidas. A mobilização da sociedade civil contribui para acelerar operações e ampliar a proteção às comunidades mais vulneráveis”, reforçou a diretora da Divisão de Preparação, Major PM Lidiara Lenarducci.
A campanha SP Sempre Alerta – Operação Chuvas ocorre entre primeiro de dezembro e 31 de março. Durante este período todo o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil permanece em prontidão. Os agentes realizam ações preventivas, como o monitoramento climatológico 24 horas, emitem alertas e realizam vistorias de campo, além de ações para conscientizar e orientar a população sobre os riscos relacionados à chuva e outros fenômenos naturais com maior incidência no verão.