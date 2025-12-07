A Prefeitura de Jundiaí oficializou a instituição da Agenda Jovem, instrumento que organiza, fortalece e dá visibilidade às políticas públicas destinadas à juventude do município. A medida foi publicada na Imprensa Oficial nº 5730/2025, por meio do Decreto Municipal nº 35.781/2025, alinhando o município ao Estatuto da Juventude (Lei Federal nº 12.852/2013) e às diretrizes estaduais para garantia de direitos de jovens entre 15 e 29 anos.
A criação da Agenda Jovem integra as ações previstas no Plano de Governo, que estabelece como prioridade o desenvolvimento integral da juventude, ampliando oportunidades, fortalecendo a participação social e estruturando iniciativas intersetoriais voltadas aos jovens da cidade.
Segundo o prefeito, a publicação do decreto representa um avanço estratégico para Jundiaí.
“A juventude de Jundiaí é prioridade da nossa gestão. A Agenda Jovem consolida políticas que já vêm sendo construídas e agora ganham mais integração e continuidade. Queremos que cada jovem encontre oportunidades reais de formação, participação e desenvolvimento, fortalecendo uma cidade que cuida do presente e projeta o futuro”, destacou Gustavo Martinelli.
A Agenda Jovem reúne diretrizes que orientam programas, ações e projetos nas áreas de formação, educação, saúde, cultura, esporte, trabalho e renda, diversidade, mobilidade, meio ambiente, segurança pública, comunicação e participação social. O decreto também estabelece que a Assessoria de Políticas para a Juventude, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil, será responsável pelo apoio técnico para implantação, articulação e monitoramento das iniciativas.
Para Letícia Atique Branco, Assessora de Políticas para a Juventude, a instituição da Agenda Jovem representa um marco na organização das políticas municipais voltadas ao público jovem.
“A Agenda Jovem organiza e fortalece as ações voltadas à juventude, garantindo planejamento, participação social e continuidade. É um instrumento que dá visibilidade às políticas públicas e amplia o protagonismo dos jovens na construção das decisões que os afetam.”, afirmou.
Além de reforçar a organização das políticas municipais voltadas às juventudes, o decreto também fortalece a agenda de inclusão, diversidade e garantia de direitos no município. Para a diretora do Núcleo de Direitos Humanos, Kelsilene França Ribeiro, a institucionalização da Agenda Jovem amplia a atuação das políticas de equidade dentro da administração pública. “A Agenda Jovem reafirma o compromisso de Jundiaí com a promoção dos direitos humanos e com a construção de políticas que acolham a diversidade das juventudes. Garantir que esses jovens sejam ouvidos e tenham suas necessidades levadas em consideração é fundamental para consolidarmos uma cidade mais justa, participativa e inclusiva. Este decreto fortalece a intersetorialidade e nos permite avançar ainda mais na promoção da igualdade e do respeito.”, destacou Kelsilene.
Com a medida, Jundiaí passa a integrar oficialmente uma rede crescente de municípios paulistas que vêm institucionalizando suas políticas para a juventude, como Botucatu, Itaquaquecetuba, Jales, Mongaguá, Guarujá, Pilar do Sul, Campos do Jordão, Marília e Bauru.