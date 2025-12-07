A Prefeitura de Jundiaí oficializou a instituição da Agenda Jovem, instrumento que organiza, fortalece e dá visibilidade às políticas públicas destinadas à juventude do município. A medida foi publicada na Imprensa Oficial nº 5730/2025, por meio do Decreto Municipal nº 35.781/2025, alinhando o município ao Estatuto da Juventude (Lei Federal nº 12.852/2013) e às diretrizes estaduais para garantia de direitos de jovens entre 15 e 29 anos.

A criação da Agenda Jovem integra as ações previstas no Plano de Governo, que estabelece como prioridade o desenvolvimento integral da juventude, ampliando oportunidades, fortalecendo a participação social e estruturando iniciativas intersetoriais voltadas aos jovens da cidade.

Segundo o prefeito, a publicação do decreto representa um avanço estratégico para Jundiaí.

“A juventude de Jundiaí é prioridade da nossa gestão. A Agenda Jovem consolida políticas que já vêm sendo construídas e agora ganham mais integração e continuidade. Queremos que cada jovem encontre oportunidades reais de formação, participação e desenvolvimento, fortalecendo uma cidade que cuida do presente e projeta o futuro”, destacou Gustavo Martinelli.