07 de dezembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

VÍDEO: incêndio atinge Galeria Bocchino e causa estragos em lojas

Por Redação |
| Tempo de leitura: < 1 min
DIVULGAÇÃO

Na madrugada deste domingo (7), um incêndio atingiu o interior da Galeria Bocchino, localizada no Centro de Jundiaí, e causou estragos em diversas lojas e nos corredores. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o prédio estava vazio no momento do incêndio e não houve feridos.

As chamas foram controladas pelos bombeiros, e o local permanece interditado nesta manhã para averiguação da Defesa Civil e das forças policiais. Segundo informações preliminares, o incêndio teria começado no interior da sorveteria.

As causas do incidente seguem sendo investigadas.

VEJA O VÍDEO:

https://www.instagram.com/p/DR91XmgDuvd/

