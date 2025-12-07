A Vila Hortolândia contará, a partir da próxima semana, com um novo ponto de comércio de produtos frescos e de alimentação. A Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) realizou, nesta semana, o sorteio que definiu os permissionários que irão compor o Varejão Noturno do bairro, iniciativa que integra o calendário especial de comemorações pelos 369 anos de Jundiaí.
O novo varejão funcionará todas as sextas-feiras, na Praça Joaquim Soares de Lemos. Ao todo, 19 vagas foram disponibilizadas por meio de chamamento público.
Durante o sorteio, o diretor do Departamento de Abastecimento, Ezequiel Melo, destacou a importância da ampliação dos serviços oferecidos à população. “A criação de mais um varejão noturno reforça nosso compromisso com o abastecimento de qualidade e com a geração de oportunidades.”
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, também ressaltou o impacto positivo da iniciativa. “Nosso objetivo é levar o varejão para perto das pessoas com opções variadas de produtos.”
Os permissionários sorteados iniciarão suas atividades já na sexta-feira, 12 de dezembro, data de estreia do novo varejão noturno.
Andressa trabalha com produtos de milho e foi sorteada. “Estou muito feliz com a oportunidade de participar do novo varejão, o movimento no bairro é muito bom”.
Mais detalhes sobre o processo podem ser consultados no Edital de Chamamento Público SMAAT nº 25/2025, disponível na Imprensa Oficial. Dúvidas e orientações também podem ser obtidas com o Departamento de Abastecimento pelo e-mail depart_abastecimento@jundiai.sp.gov.br ou pelo telefone/WhatsApp (11) 91656-8444.