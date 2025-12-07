07 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FEIRA

Novo Varejão Noturno da Vila Hortolândia começa na próxima sexta


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PREFEITURA DE JUNDIAÍ
A Vila Hortolândia contará, a partir da próxima semana, com um novo ponto de comércio de produtos frescos e de alimentação
A Vila Hortolândia contará, a partir da próxima semana, com um novo ponto de comércio de produtos frescos e de alimentação

A Vila Hortolândia contará, a partir da próxima semana, com um novo ponto de comércio de produtos frescos e de alimentação. A Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) realizou, nesta semana, o sorteio que definiu os permissionários que irão compor o Varejão Noturno do bairro, iniciativa que integra o calendário especial de comemorações pelos 369 anos de Jundiaí.

O novo varejão funcionará todas as sextas-feiras, na Praça Joaquim Soares de Lemos. Ao todo, 19 vagas foram disponibilizadas por meio de chamamento público.

Durante o sorteio, o diretor do Departamento de Abastecimento, Ezequiel Melo, destacou a importância da ampliação dos serviços oferecidos à população. “A criação de mais um varejão noturno reforça nosso compromisso com o abastecimento de qualidade e com a geração de oportunidades.”

A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, também ressaltou o impacto positivo da iniciativa. “Nosso objetivo é levar o varejão para perto das pessoas com opções variadas de produtos.”

Os permissionários sorteados iniciarão suas atividades já na sexta-feira, 12 de dezembro, data de estreia do novo varejão noturno.

Andressa trabalha com produtos de milho e foi sorteada. “Estou muito feliz com a oportunidade de participar do novo varejão, o movimento no bairro é muito bom”.

Mais detalhes sobre o processo podem ser consultados no Edital de Chamamento Público SMAAT nº 25/2025, disponível na Imprensa Oficial. Dúvidas e orientações também podem ser obtidas com o Departamento de Abastecimento pelo e-mail depart_abastecimento@jundiai.sp.gov.br ou pelo telefone/WhatsApp (11) 91656-8444.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários