A Vila Hortolândia contará, a partir da próxima semana, com um novo ponto de comércio de produtos frescos e de alimentação. A Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) realizou, nesta semana, o sorteio que definiu os permissionários que irão compor o Varejão Noturno do bairro, iniciativa que integra o calendário especial de comemorações pelos 369 anos de Jundiaí.

O novo varejão funcionará todas as sextas-feiras, na Praça Joaquim Soares de Lemos. Ao todo, 19 vagas foram disponibilizadas por meio de chamamento público.

Durante o sorteio, o diretor do Departamento de Abastecimento, Ezequiel Melo, destacou a importância da ampliação dos serviços oferecidos à população. “A criação de mais um varejão noturno reforça nosso compromisso com o abastecimento de qualidade e com a geração de oportunidades.”