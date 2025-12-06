A CPFL Soluções, empresa de serviços do Grupo CPFL Energia, está com 43 vagas abertas para eletricistas atuarem em construção, manutenção e modernização de redes de distribuição de energia. As oportunidades são para homens e mulheres residentes nas cidades de Americana, Araçatuba, Botucatu, Campinas, Franca, Itapetininga, Jundiaí, Marília, Piracicaba, Salto, São José do Rio Preto, São Roque e Valinhos. Em Sorocaba, há vagas para atuar em manutenção de redes energizadas, as chamadas linhas-vivas.

Os profissionais contratados serão responsáveis por exercer atividades essenciais para manter a qualidade e segurança do sistema elétrico, e terão acesso ao pacote completo de benefícios oferecido pelo Grupo CPFL, que inclui participação nos lucros da empresa (PLR), assistência médica e odontológica, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e seguro de vida. A empresa também mantém iniciativas de bem-estar, como apoio psicossocial, jurídico e financeiro gratuito e Wellhub, que oferece acesso a diversas formas de autocuidado com corpo e a mente.



Pré-requisitos das vagas:

Ensino Fundamental Completo (desejável médio);

NR 01, 06, 10, 12, 33 e 35;

Conhecimentos e experiência na atividade de Construção de Rede e Distribuição;

Residir ou ter disponibilidade para mudança para a cidade de atuação.



Eletricista de linha-viva (exclusivo para Sorocaba):

Ensino Fundamental Completo (desejável médio;

Ter CNH C/D/E ativa e valida;

Solida vivência com obras de construção, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica e com técnicas de redes energizadas (Linha Viva);

Residir ou ter disponibilidade para mudança para Sorocaba/SP;



Para se candidatar, basta acessar o link https://www.grupocpfl.com.br/rh/trabalhe-conosco, clicar na aba “Conheça Nossas Oportunidades” e se aplicar para a vaga de interesse.