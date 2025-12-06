A Prefeitura de Jundiaí recebeu o Certificado de Resiliência concedido pelo Programa Município Resiliente, do Governo do Estado de São Paulo. A cidade alcançou 81,5 pontos em avaliações que compõem o processo de certificação, reforçando seu compromisso com a gestão eficiente de riscos e a preparação para eventos climáticos extremos.
A solenidade de entrega foi realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, durante o lançamento da Operação “SP Sempre Alerta – Chuvas 2025”, iniciativa estadual voltada ao fortalecimento das ações preventivas e de resposta diante de cenários climáticos de alto impacto.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Jundiaí, Coronel Gimenez, o reconhecimento reflete o trabalho contínuo da administração e das secretarias que compõem a força-tarefa, para proteger a população.
“Esse certificado demonstra a seriedade com que Jundiaí trata a prevenção, o monitoramento e a resposta a desastres. A Prefeitura investiu em tecnologia, capacitação e aumento do efetivo em 100%”, destacou.
Criado em 2019, o Programa Município Resiliente certifica as cidades paulistas de acordo com seu desempenho na gestão de risco de desastres, conferindo prioridade no acesso a recursos da Defesa Civil estadual. A pontuação é calculada com base em indicadores do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), do Programa Município Verde Azul, e da campanha Construindo Cidades Resilientes (MCR2030), promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU).