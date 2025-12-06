O Centro de Jundiaí ganhou um novo colorido neste fim de ano. Quem passa pela Rua Barão de Jundiaí e olha para o alto encontra um corredor formado por 200 guarda-chuvas instalados ao longo de 40 metros, um cenário que vem encantando moradores, trabalhadores e visitantes.

A condutora escolar Nice Romualdo se emocionou ao atravessar o corredor de cores. “É maravilhoso. Incentiva muito os moradores de Jundiaí a virem até o Centro para contemplar essa beleza. Eu já tinha visto esse tipo de intervenção em outros lugares, mas aqui em Jundiaí é a primeira vez. Fiquei emocionada. Esse colorido toca o coração, ainda mais na época do Natal”, contou.

Quem trabalha na região central também aprovou a novidade. As auxiliares de limpeza Kelsilene Duarte e Maria Aparecida Matos ficaram surpresas ao chegarem para trabalhar e encontrarem a Rua Barão de Jundiaí transformada.