O Centro de Jundiaí ganhou um novo colorido neste fim de ano. Quem passa pela Rua Barão de Jundiaí e olha para o alto encontra um corredor formado por 200 guarda-chuvas instalados ao longo de 40 metros, um cenário que vem encantando moradores, trabalhadores e visitantes.
A condutora escolar Nice Romualdo se emocionou ao atravessar o corredor de cores. “É maravilhoso. Incentiva muito os moradores de Jundiaí a virem até o Centro para contemplar essa beleza. Eu já tinha visto esse tipo de intervenção em outros lugares, mas aqui em Jundiaí é a primeira vez. Fiquei emocionada. Esse colorido toca o coração, ainda mais na época do Natal”, contou.
Quem trabalha na região central também aprovou a novidade. As auxiliares de limpeza Kelsilene Duarte e Maria Aparecida Matos ficaram surpresas ao chegarem para trabalhar e encontrarem a Rua Barão de Jundiaí transformada.
“Eu achei linda a ideia. Ficou muito bonito, uma coisa diferente, colorida, que traz vida ao Centro”, afirmou Kelsilene.
“A cidade é muito cinza no dia a dia, mas isso aqui traz vida, alegria”, completou Maria Aparecida.
O projeto foi idealizado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e contou com o apoio da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT). Os guarda-chuvas foram doados pelo secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra.
“O objetivo é embelezar, trazer alegria e tornar o Centro mais convidativo, tanto para comerciantes quanto para visitantes. É uma intervenção simples, mas que transforma a experiência de quem circula pela região”, destacou Coimbra.
A instalação integra o programa Centro da Gente, que marca uma nova etapa na requalificação do Centro de Jundiaí. O plano reúne ações de curto, médio e longo prazos nas áreas de infraestrutura, mobilidade, zeladoria, habitação, requalificação urbana, preservação do patrimônio histórico e fortalecimento do comércio local.