Neste sábado (06) e domingo (07), das 10h às 22h, o Parque da Uva será o ponto de encontro dos amantes da boa gastronomia com mais uma edição do Festival da Coxinha de Queijo e da Cerveja Artesanal. A tradicional coxinha de queijo será a grande protagonista do evento, acompanhada pela variedade de rótulos produzidos pelas cervejarias da cidade.
Promovido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Turismo da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), o festival reúne atrações gastronômicas e musicais para toda a família.
Os visitantes poderão saborear diferentes versões da coxinha de queijo, preparadas por lanchonetes tradicionais do município, além de conhecer e adquirir as cervejas das marcas que compõem a Rota da Cerveja Artesanal.
A programação cultural traz intervenções artísticas e uma agenda de shows ao longo dos dois dias.
Programação musical:
Sábado (06/12) – 14h: School of Rock | 17h: Titãs | 20h: Ted Nicotina
Domingo (07/12) – 10h: DJ Inclusão | 13h: School of Rock | 15h30: Audio Hits | 18h: Iron Maiden | 20h30: Aranhas Amplificadas
Outro atrativo é a participação dos artesãos do programa Jundiaí Feito à Mão, que levarão ao Parque uma grande variedade de produtos, incluindo bijuterias, crochês, bordados, bonecas de pano, caixas decoradas, itens em couro, peças em patchwork e costura criativa, artes místicas e esotéricas, bolsas e produtos temáticos.
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, destaca a importância do evento para o turismo local. “A coxinha de queijo e as cervejas artesanais são marcas registradas de Jundiaí. Celebrar esses produtos em um único festival fortalece nossa identidade, valoriza nossos produtores e movimenta toda a cadeia econômica do turismo”, afirma.
O festival é gratuito e aberto ao público.