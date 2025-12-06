06 de dezembro de 2025
PARQUE DA UVA

Festival da Coxinha de Queijo e da Cerveja Artesanal começa hoje

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
PREFEITURA DE JUNDIAÍ
Os visitantes poderão saborear diferentes versões da coxinha de queijo, preparadas por lanchonetes tradicionais do município

Neste sábado (06) e domingo (07), das 10h às 22h, o Parque da Uva será o ponto de encontro dos amantes da boa gastronomia com mais uma edição do Festival da Coxinha de Queijo e da Cerveja Artesanal. A tradicional coxinha de queijo será a grande protagonista do evento, acompanhada pela variedade de rótulos produzidos pelas cervejarias da cidade.

Promovido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Turismo da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), o festival reúne atrações gastronômicas e musicais para toda a família.

Os visitantes poderão saborear diferentes versões da coxinha de queijo, preparadas por lanchonetes tradicionais do município, além de conhecer e adquirir as cervejas das marcas que compõem a Rota da Cerveja Artesanal.

A programação cultural traz intervenções artísticas e uma agenda de shows ao longo dos dois dias.

Programação musical:

Sábado (06/12) – 14h: School of Rock | 17h: Titãs | 20h: Ted Nicotina

Domingo (07/12) – 10h: DJ Inclusão | 13h: School of Rock | 15h30: Audio Hits | 18h: Iron Maiden | 20h30: Aranhas Amplificadas

Outro atrativo é a participação dos artesãos do programa Jundiaí Feito à Mão, que levarão ao Parque uma grande variedade de produtos, incluindo bijuterias, crochês, bordados, bonecas de pano, caixas decoradas, itens em couro, peças em patchwork e costura criativa, artes místicas e esotéricas, bolsas e produtos temáticos.

A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, destaca a importância do evento para o turismo local. “A coxinha de queijo e as cervejas artesanais são marcas registradas de Jundiaí. Celebrar esses produtos em um único festival fortalece nossa identidade, valoriza nossos produtores e movimenta toda a cadeia econômica do turismo”, afirma.

O festival é gratuito e aberto ao público.

