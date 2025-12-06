Neste sábado (06) e domingo (07), das 10h às 22h, o Parque da Uva será o ponto de encontro dos amantes da boa gastronomia com mais uma edição do Festival da Coxinha de Queijo e da Cerveja Artesanal. A tradicional coxinha de queijo será a grande protagonista do evento, acompanhada pela variedade de rótulos produzidos pelas cervejarias da cidade.

Promovido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Turismo da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), o festival reúne atrações gastronômicas e musicais para toda a família.

Os visitantes poderão saborear diferentes versões da coxinha de queijo, preparadas por lanchonetes tradicionais do município, além de conhecer e adquirir as cervejas das marcas que compõem a Rota da Cerveja Artesanal.