A Secretaria de Promoção da Saúde, da Prefeitura de Jundiaí, informa que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Centros de Atenção Psicossocial (Caps) têm registrado procura de serviços de saúde por pessoas que apresentam problemas relacionados ao uso compulsivo de jogos de aposta on-line. Sobre o fluxo de atendimento, as portas de entrada podem ser tanto as UBSs quanto os Caps, sendo que o usuário que identificar demanda de cuidado passará por acolhimento inicial com estratificação de risco, para que seja direcionada às ofertas da rede pública municipal.

Em Jundiaí, atualmente, a Rede de Atenção Psicossocial de Jundiaí (Raps) registra 25 casos em acompanhamento de pessoas que apresentam problemas relacionados ao uso compulsivo de jogos de aposta on-line. O número total da cidade pode ser maior considerando a saúde suplementar. E esse tipo de caso aparece de forma cada vez menos isolada. As plataformas de apostas, chamadas de bets, e os cassinos on-line, sendo o “tigrinho” o mais famoso, ganharam popularidade rapidamente no país nos últimos anos, chegando até a adolescentes.

Nesta última semana, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o Projeto de Lei 5.473/2025, que, entre outros pontos, eleva gradualmente a taxação de bets e agora o texto deve ser votado na Câmara dos Deputados. O projeto prevê aumento da Contribuição sobre a Receita Bruta de Jogo para as empresas de apostas de quota fixa (bets). A alíquota passa dos atuais 12% para 15%, em 2026 e 2027, e para 18% em 2028. Essa contribuição é calculada como o total arrecadado com as apostas, menos o valor pago aos apostadores como prêmio. A nova arrecadação deverá ser direcionada à seguridade social, com prioridade para ações na área da saúde.

Enfrentamento

A questão dos jogos se tornou, de fato, um problema social no Brasil, que impacta a renda da população e a saúde pública. Em Jundiaí, a Secretaria de Promoção da Saúde informa ainda que o cuidado de pessoas com vício em jogos é ofertado de forma multidisciplinar, com serviços individuais e grupais, que podem incluir cuidado médico, psicológico, práticas integrativas e complementares em saúde, entre outros. É importante destacar ainda que todo o atendimento é realizado a partir do Projeto Terapêutico Singular, desenvolvido de forma personalizada para cada usuário e construído a partir das necessidades identificadas para o seu cuidado em saúde.

Também nesta semana, os ministérios da Saúde e da Fazenda lançaram iniciativas com foco na prevenção do vício ou compulsão por jogos, tanto para a saúde física, como para a mental e financeira dos usuários. Um acordo de cooperação técnica foi assinado pelos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Fazenda, Fernando Haddad. Entre as ferramentas que serão implementadas está uma plataforma de autoexclusão que, a partir do dia 10 de dezembro, permitirá ao apostador que deseja interromper o vício solicitar ser bloqueado dos sites de apostas, além de deixar seu CPF indisponível para novos cadastros ou para o recebimento de publicidade das bets.