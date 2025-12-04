A APAE de Jundiaí foi uma das entidades reconhecidas com o Selo Amigo da Pessoa com TEA, concedido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo (SEDPcD-SP). A certificação elege iniciativas que promovem respeito, acessibilidade e inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), destacando organizações que atuam com boas práticas de atendimento humanizado, capacitação de equipes e eliminação de barreiras sociais.

O reconhecimento legitima o trabalho contínuo realizado pela APAE de Jundiaí, que se dedica diariamente a oferecer atendimento qualificado, acolhimento e oportunidades de desenvolvimento às pessoas com deficiência. O presidente, Edison Gonçalves, recebeu o prêmio em nome da entidade.

“Nossa missão é promover inclusão, garantir direitos e transformar vidas e este selo reforça que estamos no caminho certo. Agradecemos à equipe técnica, gestão, diretoria e todos que contribuem para este compromisso se fortalecer a cada dia”, afirmou o presidente.