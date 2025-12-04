Jundiaí conquistou o 2º lugar no novo ranqueamento dos Municípios de Interesse Turístico (MITs), divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo. O resultado representa um avanço de seis posições em relação ao levantamento anterior e reforça o trabalho desenvolvido pela administração municipal para o fortalecimento do setor. Pela legislação estadual vigente, municípios com mais de 200 mil habitantes não podem ser classificados como Estância Turística. Assim, Jundiaí, mesmo ocupando posição de destaque, permanece como MIT enquanto aguarda possível revisão dessa regra pelo Estado.
A avaliação, realizada a cada três anos, considera critérios que medem o potencial turístico dos municípios e sua capacidade de receber visitantes. Entre os itens analisados estão infraestrutura, atrativos locais, serviços, sinalização, acessibilidade e equipamentos públicos voltados à atividade turística.
Marcela Moro, secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, destaca: “Esse resultado reforça o compromisso de Jundiaí com o desenvolvimento do turismo. Subir seis posições e alcançar o 2º lugar entre os MITs demonstra o impacto do planejamento e das ações integradas realizadas nos últimos anos. Seguimos trabalhando para qualificar a experiência do visitante, fortalecer nossos atrativos e ampliar a visibilidade da cidade como destino turístico, valorizando nossas tradições e gerando oportunidades.”
Também têm peso importante na composição da nota o funcionamento do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e a atualização do Plano Diretor de Turismo (PDT), instrumentos essenciais para organizar, planejar e monitorar as ações do setor.
O desempenho no ranking contribui para ampliar o acesso a recursos estaduais destinados ao desenvolvimento de obras, projetos e iniciativas voltadas ao turismo, fortalecendo a cadeia produtiva local.
A cidade conta atualmente com dez Rotas Turísticas e é reconhecida nacionalmente como integrante do Circuito das Frutas. Jundiaí recebe mais de 1,4 milhões de visitantes por ano, segundo dados do Observatório do Turismo de São Paulo. As vinícolas, propriedades rurais e fazendas produtivas atraem turistas interessados em enoturismo e turismo de experiência, impulsionando o setor e fortalecendo a economia.
A cidade também preserva tradições italianas trazidas pelos imigrantes no século XIX, celebradas em eventos como a Festa da Uva, que valoriza a cultura e a gastronomia local. Além disso, a Serra do Japi – integrante da Reserva da Biosfera reconhecida pela UNESCO – amplia a oferta turística com trilhas, cachoeiras e rica biodiversidade, consolidando Jundiaí como destino para quem busca natureza, história e vivências autênticas.