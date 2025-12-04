Jundiaí conquistou o 2º lugar no novo ranqueamento dos Municípios de Interesse Turístico (MITs), divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo. O resultado representa um avanço de seis posições em relação ao levantamento anterior e reforça o trabalho desenvolvido pela administração municipal para o fortalecimento do setor. Pela legislação estadual vigente, municípios com mais de 200 mil habitantes não podem ser classificados como Estância Turística. Assim, Jundiaí, mesmo ocupando posição de destaque, permanece como MIT enquanto aguarda possível revisão dessa regra pelo Estado.

A avaliação, realizada a cada três anos, considera critérios que medem o potencial turístico dos municípios e sua capacidade de receber visitantes. Entre os itens analisados estão infraestrutura, atrativos locais, serviços, sinalização, acessibilidade e equipamentos públicos voltados à atividade turística.

Marcela Moro, secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, destaca: “Esse resultado reforça o compromisso de Jundiaí com o desenvolvimento do turismo. Subir seis posições e alcançar o 2º lugar entre os MITs demonstra o impacto do planejamento e das ações integradas realizadas nos últimos anos. Seguimos trabalhando para qualificar a experiência do visitante, fortalecer nossos atrativos e ampliar a visibilidade da cidade como destino turístico, valorizando nossas tradições e gerando oportunidades.”