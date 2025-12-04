As ruas Bonfiglio Beraldi e Dirceu Pereira da Silva, no Jardim Merci II, irão receber um novo asfalto. Os trabalhos iniciaram nesta quarta-feira (3), e estão sendo executados pelo Departamento de Obras da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) da Prefeitura de Jundiaí.
O novo asfalto será aplicado nos 400 metros de extensão das vias, até o cruzamento com a avenida Quatorze de Dezembro. Segundo o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra, o cronograma das obras de recapeamento é definido a partir de análises técnicas que levam em consideração o estado das vias e a necessidade de intervenções mais profundas.
“Estamos seguindo um planejamento estruturado, baseado em avaliações técnicas, para recuperar vias que já apresentam desgaste significativo. O objetivo é melhorar a mobilidade e oferecer pavimento de maior qualidade para os moradores e motoristas”, destacou.
Os trabalhos nas ruas Bonfiglio Beraldi e Dirceu Pereira da Silva incluem fresagem, imprimação ligante, aplicação de cola e, por fim, a colocação da nova massa asfáltica, garantindo maior durabilidade do pavimento.
Ações simultâneas
Além do recapeamento, a Prefeitura de Jundiaí, em parceria com a DAE Jundiaí, segue realizando o Mutirão Tapa-Buracos, que complementa os serviços de manutenção já executados regularmente pelas equipes.
“A ação reforça nossas frentes de trabalho e tem o objetivo de acelerar o atendimento das demandas represadas, garantindo mais agilidade e segurança no trânsito”, explicou Jeferson Coimbra.