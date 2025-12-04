O Sistema Estadual de Trânsito de São Paulo (Sistran-SP), órgão colegiado criado com a missão de coordenar e integrar municípios e ações por um trânsito seguro no estado, acaba de ganhar mais uma adesão. A cidade de Jundiaí assinou nesta semana o termo de entrada no Sistran-SP, se juntando a outros 508 municípios que compõem o sistema atualmente, com o compromisso de se alinhar às boas práticas recomendadas pelo primeiro Plano de Segurança Viária do Estado de São Paulo (PSV-SP) para combater as mortes e lesões no trânsito paulista.

Em fase final de revisão, após um mês de consulta pública, o PSV-SP prevê atuação em diferentes eixos para reduzir as perdas no trânsito de São Paulo pela metade até 2030, com um impacto potencial de salvar 19 mil vidas. Para além do óbvio prejuízo humano, irreparável, as mortes no trânsito causam um rombo econômico de bilhões – em 2024, teriam sido R$ 12 bilhões, de acordo com cálculos do Detran-SP baseados em metodologia do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

