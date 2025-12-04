O Sistema Estadual de Trânsito de São Paulo (Sistran-SP), órgão colegiado criado com a missão de coordenar e integrar municípios e ações por um trânsito seguro no estado, acaba de ganhar mais uma adesão. A cidade de Jundiaí assinou nesta semana o termo de entrada no Sistran-SP, se juntando a outros 508 municípios que compõem o sistema atualmente, com o compromisso de se alinhar às boas práticas recomendadas pelo primeiro Plano de Segurança Viária do Estado de São Paulo (PSV-SP) para combater as mortes e lesões no trânsito paulista.
Em fase final de revisão, após um mês de consulta pública, o PSV-SP prevê atuação em diferentes eixos para reduzir as perdas no trânsito de São Paulo pela metade até 2030, com um impacto potencial de salvar 19 mil vidas. Para além do óbvio prejuízo humano, irreparável, as mortes no trânsito causam um rombo econômico de bilhões – em 2024, teriam sido R$ 12 bilhões, de acordo com cálculos do Detran-SP baseados em metodologia do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
A adesão ao Sistran-SP é uma medida para reverter este cenário e é precedida de um extenso diagnóstico realizado pela Diretoria de Segurança Viária do Detran-SP, um raio-x com mais de 100 questões que abrangem desde a estrutura à capacitação técnica para execução de ações ligadas a mobilidade, educação e gestão do trânsito. Das 645 cidades paulistas, 509 aderiram ao Sistran-SP e 451 estão integradas ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT).
“O município de Jundiaí tem sido um importante parceiro do Detran-SP em campanhas educativas e de fiscalização e em outras iniciativas pela segurança viária. Seu alinhamento ao Sistran-SP fortalecerá sua atuação no combate à epidemia de mortes e lesões no trânsito que assola o país”, diz Frederico Arantes, coordenador do Sistran-SP e também presidente do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-SP).