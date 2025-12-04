04 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NAS FÉRIAS

Escolas estaduais estarão abertas em janeiro para almoço

Por Redação | Secretaria de Educação do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Governo de SP
Familiares devem registrar interesse no almoço até o dia 12 de dezembro, por meio da Secretaria Escolar Digital (SED) ou na secretaria da escola de seus filhos
Familiares devem registrar interesse no almoço até o dia 12 de dezembro, por meio da Secretaria Escolar Digital (SED) ou na secretaria da escola de seus filhos

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai abrir as portas de suas escolas estaduais em janeiro para o almoço nas férias. As refeições serão oferecidas para estudantes da rede estadual entre os dias 5 e 30 de janeiro. Para isso, os responsáveis devem registrar, até o dia 12 de dezembro, o interesse na alimentação destinada aos alunos.

O registro da opção pelo almoço pode ser feito diretamente na secretaria das escolas, ou pela Secretaria Escolar Digital (SED), online. Durante o mês, os estudantes poderão frequentar as unidades de ensino entre as 11h e 13h30, horário estipulado para o almoço.

VEJA MAIS:

Estarão abertas em janeiro as escolas que oferecem a alimentação escolar de forma centralizada, ou seja, com contratos de cozinheiros e compras de insumos diretamente pela pasta da Educação.

É preciso que a escola tenha conhecimento dos interessados na alimentação escolar com antecedência, para que o almoço seja preparado de acordo com a demanda, evitando desperdício de alimentos.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários