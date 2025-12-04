Como parte das celebrações pelos 369 anos de Jundiaí, comemorados no próximo dia 14, a prefeitura preparou uma programação especial que destaca mais de dez importantes entregas de obras, serviços e novos equipamentos públicos para a população.

A agenda tem início nesta sexta-feira (5), com a inauguração do Espaço Jundiaí Feito à Mão, no Anhangabaú, e segue ao longo do final de semana com diversas entregas, além do Festival da Coxinha e Cerveja Artesanal, que ocorre simultaneamente à Virada Inclusiva, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). Nos dias seguintes, outras entregas importantes serão realizadas, entre elas a Casa Família – Emergências e Calamidades Climáticas, o Jardim Sensorial no Parque do Cerrado (Vetor Oeste), a Vila de Oportunidades no Espaço Expressa e a UBS Rio Branco.

Já no dia 14, data do aniversário da cidade, o domingo será marcado por festa, com a presença do Canil da Guarda Municipal, atividades esportivas e atrações culturais, além da entrega de novas viaturas à corporação municipal.