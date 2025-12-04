O avanço das ações de revitalização do Centro, iniciadas no começo do ano, tem sido percebido por moradores e comerciantes que relatam melhora na zeladoria, mais segurança, maior circulação de pessoas e um clima renovado na região. A iniciativa reúne Prefeitura, vereadores e a Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento das Políticas de Desenvolvimento Econômico e Revitalização da Região Central, formada por representantes da própria comunidade local.

As ações iniciadas este ano seguem quatro eixos principais: zeladoria, habitação, requalificação urbana e mobilidade. E já incluem limpeza intensificada, podas, tapa-buracos, manutenção de iluminação, reparos em calçadas e atendimento a pessoas em situação de rua. A retirada das tradicionais caravelas da praça Governador Pedro de Toledo (Matriz) e o início de novas propostas de ocupação dos espaços públicos também têm sido bem recebidos. Há ainda estudos e projetos para incentivar moradia na região central.

A proprietária de um hotel no Centro, Caroline Vendrameto, de 41 anos, destaca que a aproximação entre comerciantes e poder público é o ponto mais positivo. “O diálogo tem funcionado muito bem e isso melhorou o visual das ruas e praças. O Natal Luz traz vida ao Centro, atrai famílias e encanta turistas”, afirma. Para o futuro, ela sonha com um Centro ativo também à noite, com bares, cinemas e áreas de convivência.