O avanço das ações de revitalização do Centro, iniciadas no começo do ano, tem sido percebido por moradores e comerciantes que relatam melhora na zeladoria, mais segurança, maior circulação de pessoas e um clima renovado na região. A iniciativa reúne Prefeitura, vereadores e a Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento das Políticas de Desenvolvimento Econômico e Revitalização da Região Central, formada por representantes da própria comunidade local.
As ações iniciadas este ano seguem quatro eixos principais: zeladoria, habitação, requalificação urbana e mobilidade. E já incluem limpeza intensificada, podas, tapa-buracos, manutenção de iluminação, reparos em calçadas e atendimento a pessoas em situação de rua. A retirada das tradicionais caravelas da praça Governador Pedro de Toledo (Matriz) e o início de novas propostas de ocupação dos espaços públicos também têm sido bem recebidos. Há ainda estudos e projetos para incentivar moradia na região central.
A proprietária de um hotel no Centro, Caroline Vendrameto, de 41 anos, destaca que a aproximação entre comerciantes e poder público é o ponto mais positivo. “O diálogo tem funcionado muito bem e isso melhorou o visual das ruas e praças. O Natal Luz traz vida ao Centro, atrai famílias e encanta turistas”, afirma. Para o futuro, ela sonha com um Centro ativo também à noite, com bares, cinemas e áreas de convivência.
Na mesma linha, Flávia Merighi, 49 anos, dona de uma ótica, considera as mudanças muito positivas, em especial, na limpeza e segurança. As pessoas estão retornando e percebendo a limpeza e organização dos eventos e dos espaços. O Natal Luz irá reforçar isso. As pessoas virão para fazer as compras e verão como está a região hoje, o que fortalecerá a imagem real do Centro”, explica.
Aos 47 anos, a moradora do Centro, Janaína Andrez, afirma que, pela primeira vez, sente que a comunidade está sendo ouvida. Ela celebra a maior integração entre Guarda Municipal, Polícia Militar e moradores, reforçada pelo programa Vizinhança Solidária. “A retirada das caravelas foi um marco. O palco montado para o Natal já trouxe mais vida, e acredito que continuará sendo usado. Espero que no futuro próximo, tenhamos uma vida noturna que possamos curtir tranquilamente, com atrações, restaurantes, barzinhos, como na Nove de Julho”, completa.
Foco em Dezembro
A chegada de mais uma edição do Natal Luz, promovido pela Prefeitura em parceria com ACE, CDL, Sincomercio e Catedral, reforçou esse movimento. Com atrações culturais, intervenções artísticas e comércio funcionando em horário ampliado, a expectativa é que haja mais presença de famílias e turistas no Centro. Para muitos lojistas, a programação virou um motor importante para reposicionar a região.