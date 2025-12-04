Os registros de racismo e injúria racial em Jundiaí cresceram significativamente em 2025. De acordo com o painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, atualizado em 10 de setembro, o município contabiliza 16 violações neste ano, aumento de 166% em relação ao ano passado, quando foram registradas 6 violações.

O número de denúncias também aumentou de 5 para 9. Apesar do aumento expressivo, os números ainda não refletem a realidade, afirma o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Jundiaí, Eginaldo Honório, “Muitas pessoas deixam de denunciar porque acreditam que ‘não dará em nada’”, diz.

Segundo o advogado, compreender o que configura cada tipo de crime é essencial. Ele explica que, pela legislação, o que se busca punir no crime de racismo é a discriminação, definida pelo Estatuto da Igualdade Racial como qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada em raça, cor, origem ou etnia que limite direitos e liberdades em qualquer campo da vida pública ou privada.