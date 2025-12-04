Os registros de racismo e injúria racial em Jundiaí cresceram significativamente em 2025. De acordo com o painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, atualizado em 10 de setembro, o município contabiliza 16 violações neste ano, aumento de 166% em relação ao ano passado, quando foram registradas 6 violações.
O número de denúncias também aumentou de 5 para 9. Apesar do aumento expressivo, os números ainda não refletem a realidade, afirma o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Jundiaí, Eginaldo Honório, “Muitas pessoas deixam de denunciar porque acreditam que ‘não dará em nada’”, diz.
Segundo o advogado, compreender o que configura cada tipo de crime é essencial. Ele explica que, pela legislação, o que se busca punir no crime de racismo é a discriminação, definida pelo Estatuto da Igualdade Racial como qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada em raça, cor, origem ou etnia que limite direitos e liberdades em qualquer campo da vida pública ou privada.
A injúria racial, por sua vez, é tratada de forma diferente. “Enquanto o racismo tem caráter coletivo, a injúria racial ofende a honra individual da vítima, relacionando-se à cor da pele, etnia ou religião”, afirma.
Para quem sofre uma dessas violências, o caminho recomendado é registrar um Boletim de Ocorrência, especialmente em casos de flagrante, quando o agressor pode ser preso, e buscar reunir provas como vídeos, áudios, mensagens, testemunhas ou registros escritos. Depois disso, a vítima deve apresentar representação ao Ministério Público ou à polícia.
A etapa judicial, porém, ainda enfrenta desafios. Honório destaca que a principal dificuldade está na apresentação de provas, mas é preciso denunciar. “O Judiciário ainda está muito distante dessa realidade. Mesmo com provas apresentadas, muitas vezes não reconhece a dor da vítima. Decisões recentes em que houve condenação por prática racista em Jundiaí, incluindo uma sentença marcante em que o magistrado ressaltou que seria preciso viver alguns dias na pele de uma pessoa negra para saber o que é ser negro no Brasil”.
Falta estrutura
Junior Arcanjo, um dos organizadores da Marcha da Consciência Negra, acredita que o aumento de casos é consequência direta da falta de políticas públicas consistentes de promoção da igualdade racial e da ausência de uma cultura institucional que priorize o enfrentamento ao racismo em todas as esferas.
“Falta vontade política, investimento e continuidade. Falta tirar do papel e implementar de forma efetiva o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial; cumprir Leis que determinam o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena; criar estruturas permanentes de combate ao racismo institucional, garantir formação antirracista a servidores públicos e acolher as vítimas”, afirma.
Apesar disso, ele garante que vê movimentos acontecendo, mas muito por parte da mobilização da sociedade civil e movimentos coletivos. “Se Jundiaí quer, de fato, reduzir os casos de racismo, precisa compreender que a solução não está apenas na punição após o crime, mas na construção de uma cidade que valorize vidas negras e trabalhe preventivamente, com políticas sérias, permanentes, financiadas e com participação real da comunidade negra”, garante.
As penas para racismo variam de 2 a 5 anos de reclusão, podendo aumentar em casos cometidos por mais de uma pessoa, por agentes públicos ou sob pretexto de diversão. Mesmo assim, o advogado considera que o rigor ainda é insuficiente para desestimular novas práticas. “As penas, na prática, ainda são brandas. Precisamos de punições mais severas e valores maiores em danos morais”, aponta Eginaldo.