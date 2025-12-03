O treinamento TikTok Pro Meu Negócio dchega a Jundiaí nesta quinta-feira (04) com a missão de impulsionar o empreendedorismo local e promover a inclusão digital. A iniciativa é uma realização do TikTok, Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL), com apoio do mandato do Deputado Federal Orlando Silva.
Com entrada gratuita e vagas limitadas, o evento será realizado no Sesc Jundiaí, com credenciamento a partir das 18h. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla, neste link: https://www.sympla.com.br/evento/tiktok-pro-meu-negocio-capacitacao-para-empreendedores-de-jundiai/3214874
O programa TikTok Pro Meu Negócio oferece capacitação prática para empreendedores de diferentes setores, reforçando o compromisso do TikTok em gerar impacto econômico e social por meio da criatividade e da inovação.
A programação é voltada a empreendedores, lojistas, autônomos e criadores de conteúdo que desejam iniciar ou fortalecer sua presença digital e aprender a usar o TikTok de forma estratégica para expandir negócios e conquistar novos públicos.
Durante o encontro, os participantes terão acesso a treinamentos com especialistas da plataforma, dicas práticas de criação de conteúdo e histórias inspiradoras de empreendedores que alavancaram suas marcas com o TikTok.
"Oferecer capacitação aos empresários está entre as missões do Sincomercio e da CDL Jundiaí como entidades representativas do comércio. E essa parceria com o TikTok vai de encontro com nossos objetivos já que visa capacitar empresários locais no uso das plataformas digitais para impulsionar seus negócios, fortalecer sua marca e ampliar seu público”, declara Edison Maltoni, presidente do Sincomercio e da CDL Jundiaí.
“O TikTok é hoje uma das plataformas mais influentes do mundo quando o assunto é visibilidade e vendas. Queremos que mais empreendedores brasileiros descubram o potencial real da plataforma como uma aliada estratégica para seus negócios”, afirma Woolley Allan, Gerente de Políticas Públicas para a América Latina do TikTok.
Serviço:
TikTok Pro Meu Negócio
Quando: 04/12 (quinta-feira)
Horário: 18h início do credenciamento. 19h início do evento.
Onde: Sesc Jundiaí (Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600 - Jundiaí/SP)
Inscrições gratuitas pelo Sympla Vagas limitadas!
Realização: Sincomercio Jundiaí e Região, CDL e TikTok