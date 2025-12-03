O treinamento TikTok Pro Meu Negócio dchega a Jundiaí nesta quinta-feira (04) com a missão de impulsionar o empreendedorismo local e promover a inclusão digital. A iniciativa é uma realização do TikTok, Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL), com apoio do mandato do Deputado Federal Orlando Silva.

Com entrada gratuita e vagas limitadas, o evento será realizado no Sesc Jundiaí, com credenciamento a partir das 18h. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla, neste link: https://www.sympla.com.br/evento/tiktok-pro-meu-negocio-capacitacao-para-empreendedores-de-jundiai/3214874

O programa TikTok Pro Meu Negócio oferece capacitação prática para empreendedores de diferentes setores, reforçando o compromisso do TikTok em gerar impacto econômico e social por meio da criatividade e da inovação.