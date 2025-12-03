O plantio integra os programas ambientais coordenados pelo Departamento de Meio Ambiente da Secretaria, que desenvolve ações tanto por iniciativa do poder público quanto por parcerias voluntárias com empresas e comunidade. Segundo Maria Helena Tiraboschi, chefe da Divisão de Programas Ambientais, a DHL já participou de outras edições de plantio em anos anteriores.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), realizou uma ação de plantio em parceria com a empresa DHL. Ao todo, 123 mudas foram inseridas em uma área verde pública localizada no bairro Eloy Chaves, com participação direta dos funcionários da empresa e orientação técnica das equipes da SMPUMA.

“Essa é uma parceria que nasce do interesse genuíno da empresa, dentro do programa ambiental ‘1, 2 Tree’. Eles têm metas anuais de plantio e, neste ano, buscavam uma área para cumprir parte desse compromisso. Encontramos essa área no Eloy Chaves, que já era uma demanda dos moradores, e conseguimos compatibilizar tudo”, explicou.

Para a DHL, a iniciativa reforça a política ambiental global da empresa. O diretor sub-regional, Danilo Marcusi, destacou que o plantio integra o conjunto de ações do programa interno Go Green, que abrange práticas alinhadas ao ESG, como eletrificação de frota, energia limpa e compensação ambiental.

“Essa é a segunda vez que fazemos o plantio em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, e somos muito gratos pela abertura. Só aqui na região, nossa equipe já plantou cerca de 800 árvores nos últimos cinco anos, e, somando todo o Brasil, falamos de milhares de mudas plantadas anualmente. É uma ação de conscientização e de entrega para a sociedade. Pelo exemplo, a gente incentiva e também garante um ambiente melhor para o futuro”, afirmou.