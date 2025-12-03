A iniciativa busca orientar o setor empresarial para que pequenas e médias empresas estejam preparadas para as transformações que o novo sistema ofertará.

No dia 9 de dezembro, às 15h, o Espaço Jundiaí Empreendedora recebe uma palestra essencial sobre a Reforma Tributária e os impactos que começarão a ser sentidos pelo mercado a partir de 2026. O encontro é voltado a sócios, proprietários e decisores, que precisam compreender as mudanças que afetarão diretamente lucro, fluxo de caixa, composição de preços, processos de compras, folha de pagamento e obrigações tributárias.

A secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Bruna Lazarini, destacou a relevância do evento no atual cenário. “Estamos entrando em um período de mudanças e os empreendedores precisam estar atentos e informados. É por isso que buscamos profissionais capacitados para orientar o nosso ecossistema de negócios e garantir que cada empresa esteja preparada para o que vem pela frente”.

O palestrante Lincoln Diones também ressaltou a importância de compartilhar conhecimento com o setor produtivo. “Para mim, é uma grande oportunidade contribuir com informações claras e práticas que ajudam o empreendedor a tomar decisões mais seguras. Quanto mais conhecimento compartilhamos, mais forte se torna o ambiente de negócios da nossa cidade”.

Para garantir sua vaga na palestra, clique aqui. Vale lembrar que a inscrição é solidária: os participantes devem levar 1 litro de leite, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí.