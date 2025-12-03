Os artesãos do programa "Jundiaí Feito à Mão", desenvolvido pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), participaram de uma reunião para alinhar os últimos detalhes da inauguração do novo espaço permanente de comercialização de produtos artesanais na cidade. A novidade integra a comemoração pelo aniversário de 369 anos de Jundiaí e será inaugurada nesta sexta-feira (5), às 9h, quando o grupo passa a contar com um ponto fixo na avenida D. Manoela Lacerda de Vergueiro, 655 – Anhangabaú.

O local foi pensado estrategicamente: está situado na esquina com a avenida Jundiaí, próximo ao Parque da Uva — área frequentemente utilizada como parada de ônibus de turismo. A alta procura por souvenires por parte dos visitantes reforçou a necessidade de um espaço exclusivo para valorizar a produção artesanal local. Além disso, o ponto fixo atende a um antigo desejo dos artesãos, que agora terão um local permanente para receber o público e ampliar vendas.

O espaço vai funcionar de quarta a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.