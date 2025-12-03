Os artesãos do programa "Jundiaí Feito à Mão", desenvolvido pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), participaram de uma reunião para alinhar os últimos detalhes da inauguração do novo espaço permanente de comercialização de produtos artesanais na cidade. A novidade integra a comemoração pelo aniversário de 369 anos de Jundiaí e será inaugurada nesta sexta-feira (5), às 9h, quando o grupo passa a contar com um ponto fixo na avenida D. Manoela Lacerda de Vergueiro, 655 – Anhangabaú.
O local foi pensado estrategicamente: está situado na esquina com a avenida Jundiaí, próximo ao Parque da Uva — área frequentemente utilizada como parada de ônibus de turismo. A alta procura por souvenires por parte dos visitantes reforçou a necessidade de um espaço exclusivo para valorizar a produção artesanal local. Além disso, o ponto fixo atende a um antigo desejo dos artesãos, que agora terão um local permanente para receber o público e ampliar vendas.
O espaço vai funcionar de quarta a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
Somente em 2025, o Jundiaí Feito à Mão participou de 72 feiras na cidade, ampliando a visibilidade dos artesãos e fortalecendo a economia criativa.
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, destacou que o novo espaço consolida o compromisso da prefeitura com a valorização do artesanato local. “O artesanato é parte fundamental da nossa identidade cultural e também uma importante atividade econômica. Com este ponto permanente, garantimos mais oportunidade de renda aos artesãos e oferecemos aos turistas e moradores um espaço qualificado para conhecer e adquirir produtos feitos com talento e história”, afirmou.
Entre os artesãos, o sentimento é de entusiasmo. Mia Vovó, que se dedica integralmente ao artesanato, celebrou a novidade. “Trabalhar com artesanato me proporcionou a vida que sempre quis. Hoje sou uma pessoa realizada, e ter um local fixo para vender meus produtos vai aumentar ainda mais a minha lucratividade. Estou muito feliz com essa conquista”, contou.
Já Nilza, que há três anos encontrou no crochê sua principal fonte de renda após a aposentadoria, destacou o impacto positivo da iniciativa. “Para nós, esse espaço representa mais divulgação e mais oportunidades de vendas. É a chance de ampliar o trabalho e alcançar novos clientes”, afirmou.
A diretora de Fomento ao Turismo, Mirian dos Santos Oliveira complementa que “este novo ponto de venda nasce de uma demanda crescente do turismo. Como muitos ônibus param na região, entendemos que seria o local ideal para dar visibilidade aos artesãos e oferecer aos visitantes produtos genuínos de Jundiaí. É uma iniciativa que fortalece o turismo, gera oportunidade e cria um espaço de encontro entre cultura, criatividade e economia”.
A inauguração do espaço acontece nesta sexta-feira (5), às 9h, e o funcionamento começa logo após a abertura. O espaço é aberto a toda população que está convidada a prestigiar e conhecer de perto o talento dos artesãos jundiaienses.