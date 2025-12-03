O espírito natalino chegou ao Hospital São Vicente em forma de boas compras com propósito. O tradicional Bazar de Natal do HSV abre as portas na próxima terça-feira (9), das 8h às 16h, com peças selecionadas, preços acessíveis e a chance de encontrar um presente especial gastando pouco e ajudando a instituição. Toda a renda obtida com as vendas é revertida em melhorias para o hospital.

Localizado na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, no Centro de Jundiaí, o bazar reúne roupas, acessórios, calçados, brinquedos, itens de decoração, cama, mesa e banho, eletrodomésticos e muito mais. O evento é organizado com carinho pela equipe de voluntárias e recebe visitantes de Jundiaí e região. Os preços variam de R$ 3 a R$ 50 e o pagamento pode ser feito em dinheiro, Pix ou cartão de débito.

VEJA MAIS: