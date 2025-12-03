O encontro, no Paço Municipal, foi conduzido por Kleber Tandello Pereira, diretor do Departamento de Eficiência Governamental, e contou com a presença de representantes das Secretarias de Finanças, Educação, Promoção da Saúde, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Infraestrutura e Serviços Públicos, Mobilidade e Transporte e Casa Civil, além da Controladoria Geral do Município, da Ouvidoria Municipal, da Defesa Civil e da Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun).

A Secretaria de Governo da Prefeitura de Jundiaí realizou uma reunião com os membros da Rede Municipal de Planejamento para tratar do monitoramento dos indicadores do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M).

Criado em 2015 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o IEG-M tem como objetivo medir a eficiência das políticas públicas em sete setores da administração: saúde, planejamento, educação, gestão fiscal, proteção aos cidadãos (Defesa Civil), meio ambiente e governança em tecnologia da informação. Esse é o primeiro grupo, da história de Jundiaí, focado no diálogo e no planejamento desses indicadores. “Nós valorizamos o IEG-M como uma importante ferramenta de controle e de governança de uma cidade. Para nós, esse trabalho de monitoramento dos indicadores do índice possui um importante papel para o nosso compromisso com a melhoria contínua, em busca gestão cada vez mais efetiva, que planeja com qualidade e que executa com excelência”, ressalta Kleber.

De acordo com o diretor, essa união de esforços está alinhada com a própria visão do atual governo municipal. “O IEG-M é um instrumento técnico para as análises das contas públicas e otimização dos processos internos, sem nunca perder o foco do planejamento em relação às necessidades da sociedade. Nosso objetivo é que, por meio desse trabalho, possamos direcionar ações para a busca de resultados cada vez melhores.”