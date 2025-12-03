As segundas fases dos vestibulares serão realizadas entre dezembro e janeiro, e os resultados finais estão previstos para o início de 2026. “Este desempenho reforça a importância de iniciativas comunitárias comprometidas com a democratização do ensino superior. Estamos extremamente satisfeitos com o avanço dos nossos estudantes nesta etapa decisiva”, afirma a presidenta do cursinho, professora Anelize Vergara. Em 2024, 15 alunos do Chico Poço ingressaram em instituições como USP, Unesp, Unicamp, Fatec, além de consquistarem bolsas com o ProUni.

O Cursinho Popular Chico Poço registrou 40 aprovações para a segunda fase dos principais vestibulares do país. O resultado reúne 18 classificações na Unesp, 10 na Unicamp e 12 na Fuvest — números que consideram estudantes aprovados em mais de um processo seletivo. Com duas décadas de atuação, o cursinho oferece preparação gratuita a jovens e adultos de baixa renda de Jundiaí e região, fortalecendo o acesso ao ensino superior público.

O cursinho está com inscrições abertas até 15 de janeiro para o processo seletivo de 2026. Serão oferecidas 80 vagas gratuitas a estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário disponível no site do cursinho. Podem se inscrever jovens e adultos da região de Jundiaí, inclusive aqueles que já concluíram o ensino médio.

Os candidatos devem enviar a documentação exigida no edital e, caso sejam pré-selecionados, participar de uma entrevista individual mediante taxa simbólica de R$ 10. As aulas terão início em fevereiro de 2026, no período noturno, contemplando todas as disciplinas cobradas pelo Enem e pelos principais vestibulares.

Adote um Aluno

Para manter suas atividades e apoiar a permanência dos estudantes, o Chico Poço conta com a campanha “Adote um Aluno”. A contribuição mínima é de R$ 35 por mês, e qualquer pessoa ou empresa pode participar. As doações ajudam a custear materiais, transporte e alimentação dos alunos.