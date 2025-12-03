“Estamos preparados com equipamentos, funcionários treinados e capacitados, além do aumento de 100% no efetivo, que passou de 8 para 16 agentes”, afirmou o coordenador da Defesa Civil, Coronel João Gimenez.

A Prefeitura de Jundiaí mantém em funcionamento, até o próximo dia 31 de março, a “Operação Chuvas de Verão”. A cidade investiu em ações preventivas, em tecnologia e no aumento do efetivo da Defesa Civil para mapear áreas de riscos, atuar de forma integrada e rápida e mitigar os impactos das fortes chuvas deste período.

A Defesa Civil também recebeu novos equipamentos de proteção junto ao Governo do Estado e ampliou sua capacidade de previsão e monitoramento climático em parceria com a Casa Militar da Defesa Civil Estadual.

“O uso da tecnologia nos auxilia a informar a população sobre tempestades e outros eventos com horas de antecedência. Com o efetivo atuando no atendimento das ocorrências e na mitigação de áreas de risco, estamos preparados para responder às demandas do período”, destacou Gimenez.

Prevenção reforçada

Antes mesmo do início oficial da “Operação Chuvas de Verão”, a Prefeitura de Jundiaí já havia iniciado o programa “Operação Contra Enchentes”, voltado à prevenção e redução de impactos. Entre os trabalhos realizados estão: