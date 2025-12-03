O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância do recomeço. “A retomada das obras do PA Vila Progresso e do Amed representa um avanço para toda a nossa rede de saúde. Estamos garantindo que esse equipamento seja finalmente concluído com qualidade, segurança e responsabilidade. Nosso compromisso é entregar uma estrutura moderna, capaz de ampliar o atendimento e oferecer um cuidado mais humano e eficiente para as famílias de Jundiaí”, afirmou.

A Prefeitura de Jundiaí retomou as obras do Pronto Atendimento (PA) Vila Progresso e do Ambulatório Médico de Especialidades e Diagnósticos (Amed), no mesmo bairro. A retomada marca um avanço significativo na expansão e modernização da rede municipal de saúde.

O Amed foi projetado para ampliar em 17% a oferta de consultas e procedimentos especializados no município, reunindo em um único espaço serviços de diagnóstico, terapia, pequenas cirurgias e atendimento multiprofissional. O prédio terá 2.556,80 m², divididos em dois pavimentos, com recepção, 37 consultórios, sala cirúrgica, sala de procedimentos, sala multiuso, farmácia e áreas administrativas, além de quatro elevadores — dois internos e dois externos.

Pronto Atendimento Vila Progresso

No pavimento térreo, funcionará o Pronto Atendimento Vila Progresso, que reforçará a assistência de urgência e emergência, com foco em clínica médica e pediatria. A estrutura ampliará em 20% a capacidade atual da cidade, com estimativa de atender cerca de 90 mil moradores da região. O espaço contará com consultórios médicos e odontológico, salas de triagem, medicação e procedimentos, sala de observação com 10 leitos, sala de emergência com dois leitos, quarto de isolamento e sala de raio-X.

A secretária da Promoção da Saúde (SMPS), Dra. Márcia Facci, ressaltou o impacto direto que o Amed e o PA terão no atendimento à população. Para ela, a entrega dos equipamentos fortalecerá o cuidado integral e ampliará a oferta de serviços na rede municipal. “A conclusão do PA e do Amed irá melhorar ainda mais a saúde de Jundiaí. Ampliamos a oferta de especialidades, reduzimos deslocamentos e garantimos um atendimento mais rápido e integrado. É um ganho enorme para toda a população”, afirmou.

Histórico