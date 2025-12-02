Um motorista de aplicativo teve o carro roubado durante um assalto em Campo Limpo Paulista na madrugada do último domingo (30). Informados sobre o crime, guardas municipais foram empenhados na localização do veículo e conseguiram recuperá-lo na madrugada desta terça-feira (2). Um homem de 20 anos foi preso e uma adolescente de 17 anos foi detida.

Era por volta de 00h40 desta terça quando os GMs Alex e Barros estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Europa e foram informados pelo Centro de Controle Operacional (CCO), de que um carro roubado no final de semana estaria circulando pelo bairro São José.

Os agentes se dirigiram para o local indicado e, com o apoio de outras viaturas, conseguiram localizar e interceptar o automóvel, ocupado por um homem e pela adolescente.