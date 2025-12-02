Um adolescente de 14 anos foi apreendido por guardas municipais no bairro Figueira Branca, em Campo Limpo Paulista, enquanto conduzia uma motocicleta roubada e com placa de outra moto. Com ele também foram apreendidos drogas e um simulacro de arma de fogo.

Os guardas Alvico e Fortunato, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), realizavam patrulhamento quando desconfiaram de um rapaz que estacionava uma moto em frente a um estabelecimento comercial.

Durante a abordagem, os GMs encontraram com ele o simulacro de arma de fogo, drogas e dinheiro.