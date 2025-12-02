A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura Municipal de Jarinu e Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, entregou na sexta-feira (28) duas importantes obras para a região. A cerimônia oficial foi realizada no Parque Municipal Orestes Lorencini, localizado na Avenida João Pedro Ferraz, em Jarinu.
Os projetos foram viabilizados por meio de recursos do Município de Interesse Turístico (MIT), repassados pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, da Setur-SP, com apoio de contrapartida do município.
Anfiteatro Municipal Pedro Amos Comim
As obras do Anfiteatro Municipal Pedro Amos Comim realizadas por meio de convênio entre estado e município, foram efetuadas em duas fases. A primeira se deu com valor total de R$ 746.212,19, sendo R$ 615.073,96 de responsabilidade do Estado e R$ 131.138,23, transferidos pelo do município. Nessa etapa foram contemplados serviços técnicos de ampliação do palco, sanitários, esquadrias, guarda-corpo, porta corta-fogo, revestimentos internos e externos, forro em fibra mineral, gesso, pintura interna e externa, instalações elétricas, iluminação de emergência, instalações de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), paisagismo e acessibilidade.
Já na segunda fase do projeto, o valor total de R$ 570 mil foi repassado integralmente pelo Estado. Nessa etapa foram realizadas obras complementares de conclusão da ampliação do palco e plateia, porta automatizada, poltronas, pintura interna, calçada externa, estacionamento, porta corta-fogo, sistema de iluminação cênica e acessibilidade.
Cobertura do Parque Municipal Orestes Lorencini
Para melhor aproveitamento e expansão de espaços de convivência, foi construída uma Área Coberta para Eventos no Parque Municipal Orestes Lorencini. O valor total de R$ 432.170,59 foi transferido integralmente pelo Estado. Foram executados serviços técnicos de estrutura metálica, cobertura em telhas de aço, pavimento em concreto, plantio de grama e acessibilidade.
Para ambas as obras, o Estado repassou o total de R$ 1.047.244,55.
“São duas importantes entregas de infraestrutura para o turismo que farão muita diferença aos moradores e comerciantes de Jarinu e certamente ampliarão a satisfação do turista ao visitar essa cidade que, além de acolhedora, possui muitas opções de lazer”, comenta o Secretário de Turismo e Viagens do Estado, Roberto de Lucena.
Jarinu
A cidade de Jarinu é considerada Município de Interesse Turístico desde março de 2019, possui cerca de 37.500 habitantes (IBGE / 2022), está localizada a 73 km da Capital e recebeu nos últimos três anos cerca de R$ 1,2 milhão de recursos do governo paulista.
O município pertence à Região Administrativa de Campinas, formada por 90 municípios, dentre eles, 17 são estâncias (Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Amparo, Analândia, Araras, Atibaia, Bragança Paulista, Brotas, Caconde, Holambra, Joanópolis, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, São Pedro, Serra Negra e Socorro) e 21 são MITs (Cabreúva, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Itatiba, Itirapina, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Limeira, Mogi Mirim, Nazaré Paulista, Pedreira, Piracaia, Piracicaba, Pirassununga, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Tambaú e Torrinha).
A cidade de Jarinu é conhecida pela qualidade de vinhos e cachaças artesanais. Com destinos turísticos bastante diversificados, o município faz parte do grande circuito de aventuras entre serras e águas, juntamente com outros 12 municípios situados no entorno das Rodovias Fernão Dias e Dom Pedro. As águas do circuito são responsáveis pelo abastecimento de 60% da região metropolitana de São Paulo. E além das águas, moradores e turistas buscam lazer e aventuras como caminhadas, trilhas, escaladas, cavalgadas. Uma excelente oportunidade de contato direto com a natureza. Inserida também nos programas de Setur, com o Turismo Religioso e Turismo Gastronômico, Cultura Italiana, Guia da Maturidade e Rotas do Vinho, também faz parte do cardápio o Centro Histórico Cultural, bastante procurado entre os visitantes.