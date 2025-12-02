Os projetos foram viabilizados por meio de recursos do Município de Interesse Turístico (MIT), repassados pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, da Setur-SP, com apoio de contrapartida do município.

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura Municipal de Jarinu e Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, entregou na sexta-feira (28) duas importantes obras para a região. A cerimônia oficial foi realizada no Parque Municipal Orestes Lorencini, localizado na Avenida João Pedro Ferraz, em Jarinu.

As obras do Anfiteatro Municipal Pedro Amos Comim realizadas por meio de convênio entre estado e município, foram efetuadas em duas fases. A primeira se deu com valor total de R$ 746.212,19, sendo R$ 615.073,96 de responsabilidade do Estado e R$ 131.138,23, transferidos pelo do município. Nessa etapa foram contemplados serviços técnicos de ampliação do palco, sanitários, esquadrias, guarda-corpo, porta corta-fogo, revestimentos internos e externos, forro em fibra mineral, gesso, pintura interna e externa, instalações elétricas, iluminação de emergência, instalações de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), paisagismo e acessibilidade.

Já na segunda fase do projeto, o valor total de R$ 570 mil foi repassado integralmente pelo Estado. Nessa etapa foram realizadas obras complementares de conclusão da ampliação do palco e plateia, porta automatizada, poltronas, pintura interna, calçada externa, estacionamento, porta corta-fogo, sistema de iluminação cênica e acessibilidade.

Cobertura do Parque Municipal Orestes Lorencini

Para melhor aproveitamento e expansão de espaços de convivência, foi construída uma Área Coberta para Eventos no Parque Municipal Orestes Lorencini. O valor total de R$ 432.170,59 foi transferido integralmente pelo Estado. Foram executados serviços técnicos de estrutura metálica, cobertura em telhas de aço, pavimento em concreto, plantio de grama e acessibilidade.