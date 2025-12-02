Um homem condenado a mais de 20 anos de prisão por matar uma vítima durante um roubo em Pernambuco foi capturado por guardas municipais em Itatiba.
O crime de latrocínio, ocorrido na cidade de Goiana, foi cometido por ele e outros comparsas, que roubaram um carro. Durante a ação, a vítima reagiu ao assalto e acabou sendo morta.
Um dos criminosos foi preso em Itatiba nesta semana. Ele foi condenado a 23 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado.
Após a captura, ele foi encaminhado ao sistema prisional para cumprir a pena.