02 de dezembro de 2025
TRÁFICO

Morador do Marambaia é preso vendendo drogas no Santa Gertrudes

Por Fábio Estevam | Polícia
O suspeito foi levado para a delegacia, onde acabou preso
Um homem de 41 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Santa Gertrudes, em Jundiaí, nesta segunda-feira (1). A prisão foi realizada por guardas municipais da equipe de Operações com Cães.

Sob supervisão do inspetor Adilson e do subinspetor Daniel, os GMs Madeira, M. Silva e Francisco estavam patrulhando um ponto conhecido de tráfico de drogas, logo após deixarem a Unidade Básica de Saúde (UBS), quando se depararam com um homem sentado em uma viela, segurando uma sacola.

Ao avistar a viatura, ele soltou a sacola e tentou fugir.

O nervosismo do suspeito, assim como o fato de ele ter dispensado a sacola, chamou a atenção dos guardas, que decidiram abordá-lo.

Na sacola, foram encontradas dezenas de porções de drogas diversas, dinheiro e um celular.

O homem, morador do Jardim Marambaia 2, foi levado para a delegacia, onde acabou preso em flagrante.

