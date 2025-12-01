01 de dezembro de 2025
INTERESSE TURÍSTICO

Itupeva avança 22 posições e conquista 10º lugar no ranking

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Prefeitura de Itupeva
O salto no ranking reflete o conjunto de ações implementadas pela administração municipal nos últimos anos
O salto no ranking reflete o conjunto de ações implementadas pela administração municipal nos últimos anos

Itupeva registrou um avanço expressivo no mais recente ranqueamento de Municípios de Interesse Turístico (MIT), realizado pelo Governo do Estado de São Paulo. O município subiu 22 posições, passando da 32ª para a 10ª colocação, consolidando-se entre as cidades com melhor desempenho no desenvolvimento do turismo paulista.

A avaliação, realizada a cada três anos, analisa diversos critérios que medem o potencial turístico dos municípios, além da capacidade de receber e atender visitantes. O salto no ranking reflete o conjunto de ações implementadas pela administração municipal nos últimos anos, voltadas ao fortalecimento do setor.

O processo de classificação dos Municípios de Interesse Turístico segue critérios estabelecidos pela legislação estadual e considera indicadores que demonstram a atratividade da cidade e sua estrutura de apoio ao visitante. Entre os elementos avaliados estão o acesso à saúde, alimentação e moradia; a qualidade da educação e os estímulos à vida saudável; as áreas de contato com a natureza; além da garantia dos direitos individuais.

Também têm peso decisivo na pontuação o funcionamento do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e a atualização do Plano Diretor de Turismo (PDT) — instrumentos essenciais para o planejamento, organização e monitoramento das ações do setor.

A infraestrutura turística e os atrativos locais completam a avaliação. O Governo do Estado considera fatores como sinalização, equipamentos públicos, serviços, acessibilidade e os pontos turísticos capazes de promover a cidade e atrair visitantes.

As cidades com melhores colocações podem ser promovidas à categoria de Estância Turística, enquanto municípios com desempenho inferior podem ser rebaixados. Quanto mais alta a classificação, maior o acesso a recursos estaduais destinados a obras, projetos e iniciativas voltadas ao fortalecimento do turismo local.

Itupeva integra o Guia Estadual de Afroturismo SP

Além do destaque no ranqueamento turístico, Itupeva passou a integrar a segunda edição do Guia Afroturismo SP, elaborado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. A publicação reúne cidades que desenvolvem ações, roteiros e iniciativas dedicadas à valorização da cultura afro-brasileira.

O guia pode ser acessado gratuitamente no site oficial da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e inclui destinos que estruturam atividades culturais, roteiros históricos, projetos comunitários e ações de preservação da memória e da ancestralidade negra.

