Itupeva registrou um avanço expressivo no mais recente ranqueamento de Municípios de Interesse Turístico (MIT), realizado pelo Governo do Estado de São Paulo. O município subiu 22 posições, passando da 32ª para a 10ª colocação, consolidando-se entre as cidades com melhor desempenho no desenvolvimento do turismo paulista.
A avaliação, realizada a cada três anos, analisa diversos critérios que medem o potencial turístico dos municípios, além da capacidade de receber e atender visitantes. O salto no ranking reflete o conjunto de ações implementadas pela administração municipal nos últimos anos, voltadas ao fortalecimento do setor.
O processo de classificação dos Municípios de Interesse Turístico segue critérios estabelecidos pela legislação estadual e considera indicadores que demonstram a atratividade da cidade e sua estrutura de apoio ao visitante. Entre os elementos avaliados estão o acesso à saúde, alimentação e moradia; a qualidade da educação e os estímulos à vida saudável; as áreas de contato com a natureza; além da garantia dos direitos individuais.
Também têm peso decisivo na pontuação o funcionamento do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e a atualização do Plano Diretor de Turismo (PDT) — instrumentos essenciais para o planejamento, organização e monitoramento das ações do setor.
A infraestrutura turística e os atrativos locais completam a avaliação. O Governo do Estado considera fatores como sinalização, equipamentos públicos, serviços, acessibilidade e os pontos turísticos capazes de promover a cidade e atrair visitantes.
VEJA MAIS:
As cidades com melhores colocações podem ser promovidas à categoria de Estância Turística, enquanto municípios com desempenho inferior podem ser rebaixados. Quanto mais alta a classificação, maior o acesso a recursos estaduais destinados a obras, projetos e iniciativas voltadas ao fortalecimento do turismo local.
Itupeva integra o Guia Estadual de Afroturismo SP
Além do destaque no ranqueamento turístico, Itupeva passou a integrar a segunda edição do Guia Afroturismo SP, elaborado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. A publicação reúne cidades que desenvolvem ações, roteiros e iniciativas dedicadas à valorização da cultura afro-brasileira.
O guia pode ser acessado gratuitamente no site oficial da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e inclui destinos que estruturam atividades culturais, roteiros históricos, projetos comunitários e ações de preservação da memória e da ancestralidade negra.