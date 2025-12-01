Itupeva registrou um avanço expressivo no mais recente ranqueamento de Municípios de Interesse Turístico (MIT), realizado pelo Governo do Estado de São Paulo. O município subiu 22 posições, passando da 32ª para a 10ª colocação, consolidando-se entre as cidades com melhor desempenho no desenvolvimento do turismo paulista.

A avaliação, realizada a cada três anos, analisa diversos critérios que medem o potencial turístico dos municípios, além da capacidade de receber e atender visitantes. O salto no ranking reflete o conjunto de ações implementadas pela administração municipal nos últimos anos, voltadas ao fortalecimento do setor.

O processo de classificação dos Municípios de Interesse Turístico segue critérios estabelecidos pela legislação estadual e considera indicadores que demonstram a atratividade da cidade e sua estrutura de apoio ao visitante. Entre os elementos avaliados estão o acesso à saúde, alimentação e moradia; a qualidade da educação e os estímulos à vida saudável; as áreas de contato com a natureza; além da garantia dos direitos individuais.