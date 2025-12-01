Dois homens sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) morreram em Jundiaí neste final de semana, vítimas de acidentes de trânsito enquanto conduziam motocicletas. O primeiro caso ocorreu na noite de sábado (29), no Distrito Industrial. Já no domingo (30), um pizzaiolo faleceu no Hospital São Vicente, após acidente na Vila Arens.
No sábado, a Polícia Militar e o serviço de ambulância foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na avenida Engenheiro João Fernandes Gimenes Molina. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída ao solo, ainda viva, em parada cardíaca. Logo em seguida, ele morreu.
Durante a averiguação, foi descoberto que ele não possuía CNH e que a moto não lhe pertencia. O proprietário do veículo foi acionado e confirmou ter emprestado a motocicleta ao amigo.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí para exames necroscópicos e posterior liberação para sepultamento.
Já na madrugada de domingo, um homem também sem CNH foi atingido por um carro na esquina da avenida Fernando Arens com a rua Maestro José Bovolenta. O motorista do carro parou para prestar socorro e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar.
Os socorristas constataram ainda no local que ele havia sofrido ferimentos graves, incluindo uma perna quebrada e possível hemorragia interna. Socorrido ao Hospital São Vicente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia à noite.