Dois homens sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) morreram em Jundiaí neste final de semana, vítimas de acidentes de trânsito enquanto conduziam motocicletas. O primeiro caso ocorreu na noite de sábado (29), no Distrito Industrial. Já no domingo (30), um pizzaiolo faleceu no Hospital São Vicente, após acidente na Vila Arens.

No sábado, a Polícia Militar e o serviço de ambulância foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na avenida Engenheiro João Fernandes Gimenes Molina. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída ao solo, ainda viva, em parada cardíaca. Logo em seguida, ele morreu.

Durante a averiguação, foi descoberto que ele não possuía CNH e que a moto não lhe pertencia. O proprietário do veículo foi acionado e confirmou ter emprestado a motocicleta ao amigo.