01 de dezembro de 2025
NO FINAL DE SEMANA

PM faz operações de combate a 'pancadões' em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
As equipes realizaram abordagens e fiscalizações veiculares
A 1ª Cia do 49º Batalhão da Polícia Militar realizou operações de combate a "pancadões" em Jundiaí na noite de sábado (29).

De acordo com a corporação, a ação concentrou-se nos bairros São Camilo, Jardim Tamoio, Jardim Fepasa e Jardim Sorocabana (Comunidade Meias Aço).

Um dos principais objetivos da operação foi coibir os chamados "pancadões" — eventos clandestinos e aglomerações irregulares que frequentemente utilizam equipamentos sonoros em volume excessivo, comprometendo a tranquilidade da população local.

Durante as ações, também foram combatidos o consumo de álcool por adolescentes, o tráfico de drogas e outros crimes, além da prevenção de conflitos e brigas decorrentes dessas atividades.

As equipes realizaram abordagens, fiscalizações veiculares e orientações aos moradores e frequentadores.

