A 1ª Cia do 49º Batalhão da Polícia Militar realizou operações de combate a "pancadões" em Jundiaí na noite de sábado (29).

De acordo com a corporação, a ação concentrou-se nos bairros São Camilo, Jardim Tamoio, Jardim Fepasa e Jardim Sorocabana (Comunidade Meias Aço).

Um dos principais objetivos da operação foi coibir os chamados "pancadões" — eventos clandestinos e aglomerações irregulares que frequentemente utilizam equipamentos sonoros em volume excessivo, comprometendo a tranquilidade da população local.